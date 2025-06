Tra indice di liquidità e indebitamento: mercato bloccato per la Lazio 

Claudio Lotito, dopo 21 anni, è incappato nei tre parametri: indice di liquidità, indebitamento, costo del lavoro allargato. La Lazio non rientra nei limiti federali per “l’ammissione ad operazioni di tesseramento”. Tradotto: limiti superati e mercato bloccato in entrata. Per la Covisoc, se non ripiana, non può chiudere acquisti fino alla chiusura del mercato estivo.

Lo scrive Il Corriere dello Sport, spiegando che Lotito definisce risolvibile lo stallo. Il patron dei biancocelesti deve operare in uscita e alleggerire l’organico (30 giocatori sotto contratto). «Confermo i big, non smantello e non vendo, è una scelta. Interverrò se ritengo e se posso migliorare la squadra. L’indice di liquidità? È bloccato, ma risolvibile», ha commentato al quotidiano in questi giorni.

La svolta, su questo fronte, arriverà quando l’allineamento ai parametri UEFA regolerà i tesseramenti. Il Consiglio Federale lo ha deliberato il 30 aprile. Questa è l’ultima estate in cui l’indice di liquidità, combinato all’indebitamento e al rapporto tra costo allargato del lavoro e ricavi condizionerà i criteri per l’iscrizione al campionato e per i tesseramenti.

La Lazio (con tre indici fuori norma) si è iscritta al campionato, ma ha ricevuto lo stop per il mercato sulla base degli indici rilevati alla trimestrale del 31 marzo. Il prossimo esame Covisoc è rinviato al 30 settembre. Lo squilibrio finanziario è stato provocato a Formello dal mercato delle ultime due stagioni con riscatti a titolo definitivo rinviati di uno o due anni oltre a mettere in bilancio al 30 giugno costi che forse potevano essere imputati al prossimo semestre.

Lotito, dal punto di vista regolamentare, può chiedere lo “sblocco” entro fine agosto se avrà ripianato il deficit per l’intero importo attraverso cessioni definitive o immissione di liquidità con mezzi propri (da finanziamenti a un aumento di capitale). Negli ultimi giorni, sono emerse le sue intenzioni: la Lazio resta così e non vende i più forti, aspettando tempi migliori a gennaio.

Lotito da anni combatte l’indice di liquidità. Preferirebbe un allineamento ai parametri UEFA da subito, non da gennaio, perché gli altri due indicatori non lo bloccherebbero totalmente e fotografano in modo più veritiero lo stato di salute del club. Nelle ultime ore, a livello governativo e sollecitando altri presidenti di Serie A, Lotito ha provato a riaprire il tema del disallineamento luglio-gennaio del mercato. Ora è fuori dal Consiglio di Lega, difficilmente riuscirà a ribaltare lo scenario.