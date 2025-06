Coni, finisce l’era Malagò: testa a testa Buonfiglio-Pancalli per la presidenza

È cominciato alle 10 il Consiglio Nazionale elettivo che porterà all’elezione del nuovo presidente del Coni e alla composizione della Giunta Nazionale. In corsa, per il dopo Malagò, ci sono otto candidati per la presidenza:

Luciano Buonfiglio, Luca Pancalli, Franco Carraro, Duccio Bartalucci, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli e Giuseppe Macchiola. In avvio di consiglio sono discussi anche i ricorsi presentati da Ettore Thermes e Saimon Conti per essere ammessi alle elezioni. Il consiglio voterà in modo nominale e palese. Sono presenti 80 consiglieri nazionali sugli 81 votanti.

Alla vigilia del voto, se Franco Carraro resta in attesa, il testa a testa tra Luciano Buonfiglio e Luca Pancalli pare serrato, anche per questo entrambi hanno organizzato per la sera di ieri, prima delle elezioni, una cena con chi oggi voterà. Un modo per provare a convincere gli ultimi indecisi e provare a fare una conta perché per essere eletti al primo scrutinio serviranno 41 preferenze degli 81 aventi diritto al voto.

Ma qualora non si arrivasse a un vincitore entro il terzo scrutinio, nel quarto basterà la maggioranza semplice, dunque avere un voto in più degli altri.

Uno scenario nel quale né Buonfiglio, né Pancalli credono, convinti che possa risolversi tutto al primo round. Più defilato, invece, il profilo di Carraro, candidato ma nel ruolo di garante: qualora lo stallo tra Buonfiglio e Pancalli non dovesse produrre un vincitore reale, si proporrebbe di riunificare il mondo dello sport sotto il suo nome.

Carraro, che godrebbe delle preferenze di calcio e basket, negli ultimi giorni ha visto diversi presidenti di federazioni facendo sapere che se eletto confermerebbe Carlo Mornati come segretario generale del Coni ma avrebbe anche aggiunto di esser pronto a ritirarsi se Buonfiglio si impegnasse a fare lo stesso prima del voto. Una richiesta che l’ex presidente del Coni avrebbe avanzato anche direttamente allo stesso n.1 Fick, che è sponsorizzato da Malagò per la sua successione.

, invece, continua a godere dell’appoggio di parte della politica, dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a Paolo Barelli, presidente Fin oltre che capogruppo di Forza Italia alla Camera.