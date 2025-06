Con la fine della stagione 2024/25 e il via di quella 2025/26, l’attenzione dei tifosi si sta dividendo tra il nuovo Mondiale per Club e il calciomercato. E come ogni anno, anche questa volta si torna a parlare dell’indice di liquidità. In vista della finestra estiva, il problema riguarda nuovamente la Lazio (che ha già fatto i conti con alcune difficoltà in passato), ma tutti i club sono tenuti al rispetto di questa norma che rischia di paralizzare i trasferimenti.

Ma di cosa parliamo quando facciamo riferimento all’indice di liquidità? E come si definisce questo indicatore che può bloccare i trasferimenti? Proviamo a spiegarlo.

Indice di liquidità come funziona? L’introduzione dal 2015

Che cos’è, quindi, l’indice di liquidità? E perché è così importante? Nel 2015 la Federcalcio, tra i vari criteri all’interno del sistema di controlli economico-finanziari, ha introdotto anche l’indicatore di liquidità. All’interno delle NOIF (le Norme Organizzative Interne Federali), viene spiegato che «l’indicatore di liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l’eventuale carenza finanziaria, è calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC)».

In sostanza, quindi, si tratta di un indice che dimostra quando un club sia in grado di poter rispettare i propri impegni finanziari a breve termine. Fino alla stagione 2023/24 il valore minimo è stato “ammorbidito” a 0,6, rispetto alla cifra prevista per le stagioni precedenti, 2019/20 (0,7) e 2020/21 (0,8). Tuttavia, era già previsto che per le sessioni delle campagne trasferimenti del 2024/25 la misura minima dell’indicatore di liquidità salisse a 0,7 per tutte le Leghe, fino a ritornare a 0,8 per quanto riguarda il mercato del 2025/26.

Perché questo dato è così importante? Perché in due occasioni, durante la stagione (il 31 marzo e il 30 settembre), la Co.Vi.So.C. verifica che i club stiano rispettando il valore. E, in caso di mancato rispetto della misura minima, «la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale», si legge nel regolamento. In sostanza, blocca il calciomercato in entrata dei singoli club.

Indice di liquidità come funziona? Le soluzioni per sbloccare il mercato

Non si tratta, tuttavia, di una decisione definitiva. Infatti, il provvedimento è revocabile in caso di intervento dell’azionista di maggioranza o degli azionisti in generale, che possono riportare in positivo l’indicatore di liquidità mettendo mano al portafoglio tramite:

versamenti in conto futuro aumento di capitale;

aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;

versamenti in conto copertura perdite.

La crisi legata agli effetti della pandemia, tuttavia, aveva limitato le possibilità degli azionisti di intervenire direttamente. Esiste però una seconda strada per poter sbloccare gli acquisti, ovverosia tramite le cessioni. Entra in gioco così il mantra «vendere e poi comprare». Il blocco degli acquisti, infatti, è tale «salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute», si legge nelle NOIF.

«Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti». In sostanza, quindi, serve un saldo positivo tra acquisti e cessioni, ma non solo a livello di cartellino: la Lega tiene in considerazione anche quanto il giocatore che viene ceduto deve ancora ricevere da contratto per quanto riguarda stipendio e bonus, così come il valore complessivo del contratto del giocatore acquistato sempre tra stipendio e bonus.

Indice di liquidità come funziona? Un esempio

Per capire come si arrivi ad un saldo positivo, ipotizziamo ad esempio una operazione: una squadra vende un giocatore per 10 milioni di euro, con costo contrattuale residuo di 3 milioni di euro, e acquista un giocatore per 5 milioni di euro con costo contrattuale complessivo di 2 milioni. In questo caso, quindi, il saldo totale dell’operazione è positivo per 6 milioni di euro.

Nel caso il solo saldo contrattuale fosse negativo, il saldo finanziario dovrà essere, oltre che positivo ovviamente, anche superiore in valore assoluto al saldo negativo del differenziale stipendi. Non è necessario, tuttavia, che ogni entrata e uscita sia effettuata allo stesso momento: il termine “contestualmente” infatti spesso viene interpretato come «all’interno della stessa sessione di mercato». In questo caso, il calciatore acquistato non è tesserabile fino al momento in cui viene depositata l’operazione in uscita a copertura dell’acquisizione. Inoltre, il saldo positivo complessivo generato può anche essere usato per coprire eventuali altri acquisti nel corso della stessa sessione di mercato.

Indice di liquidità come funziona? Le novità da gennaio 2026

In ogni caso, il mercato estivo 2025/26 sarà l’ultimo per il quale ci confronteremo con l’indice di liquidità per come abbiamo imparato a conoscerlo. Nel marzo del 2024 è stato votato infatti il piano strategico voluto dal presidente della FIGC Gabriele Gravina sul fronte economico-finanziario, che ha definito l’addio all’indice di liquidità e l’adeguamento a un parametro internazionale. La FIGC abbinerà una sorta di “dieta economica” che punta dritta al 2030. Saliranno anche i controlli della Covisoc, che passeranno da 2 a 4 nel corso dell’anno.

Queste tutte le novità per la Serie A:

Indicatore costo del lavoro allargato;

Blocco mercato in caso di accesso a strumenti di ristrutturazione del debito;

Controlli su pagamenti emolumenti e versamenti con cadenza bimestrale;

Modello UEFA.

A proposito dell’ultimo punto, questi saranno i paletti chiave: