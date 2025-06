Rimpianto Milan, Kerkez al Liverpool per 47 milioni: fu venduto a 1 milione dai rossoneri

Venduto dal Milan all’AZ Alkmaar per poco più di 1 milione di euro nel 2022, e passato ora dal Bournemouth al Liverpool per 47 milioni di euro. E’ stato ufficializzato oggi l’acquisto da parte dei Reds di Milos Kerkez, terzino che vanta un breve passato in maglia rossonera tra il 2021 e il 2022. Poco meno di un anno, prima di essere ceduto in Olanda per 1,175 milioni di euro (stando ai dati ufficiali di bilancio).

Qui si è messo in mostra con prestazioni di alto livello, attirando l’attenzione della Premier League. A distanza di poco più di un anno dal suo trasferimento in Olanda, Kerkez ha sposato la causa del Bournemouth, dove ha militato nelle ultime due stagioni, collezionando 69 presenze complessive e 2 reti. Ora il Liverpool, che avrebbe messo sul piatto 40 milioni di sterline (poco meno di 47 milioni di euro) per averlo con sè.

Un trasferimento che è sicuramente un rimpianto per il Milan, soprattutto ora che i rossoneri stanno per dire addio a Theo Hernandez e che avranno bisogno di un nuovo terzino sinistro. Magra consolazione, l’operazione permetterà di incassare un indennizzo anche ai club in cui ha giocato Kerkez nelle sue prime stagioni da professionista, in base al sistema del contributo di solidarietà.

Il contributo – del quale beneficia in parte proprio il Milan – equivale al 5% del prezzo pattuito dalle due società per il trasferimento secondo delle aliquote stabilite e in particolare tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore a un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età.

In questo modo, quindi, il contributo di solidarietà per il trasferimento di Kerkez al Milan ammonterà a 230mila euro circa. A questa cifra si aggiunge la “training compensation” di 90mila euro circa (la cifra riconosciuta ai club che hanno investito per formare il calciatore) per un indennizzo complessivo di circa 320mila euro.