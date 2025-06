Il Barcellona torna al Camp Nou: il 10 agosto prima gara nel nuovo stadio

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il ritorno al proprio stadio, lo Spotify Camp Nou, in vista della fine dei lavori di ristrutturazione che hanno costretto la squadra di Hansi Flick a giocare nello stadio Olimpico di Montjuic.

Con una nota ufficiale, il club blaugrana ha comunicato ai propri tifosi che la prima partita nel nuovo stadio sarà il 10 agosto, quando a Barcellona si giocherà l’iconico trofeo Gamper, che apre da sempre la stagione dei catalani. Anche se, va specificato, per quella data i lavori saranno ancora da ultimare e per vedere una partita ufficiale nel nuovo impianto si dovrà attendere almeno metà settembre. L’avversario al Gamper non è stato comunicato, ma potrebbe essere ancora una squadra italiana come il Como, che vede in panchina un ex molto amato dai tifosi blaugrana: Cesc Fabregas.

Infatti, alcune settimane fa al presidente della Liga, Javier Tebas, il club catalano ha chiesto di poter giocare le prime quattro gare del campionato fuori casa, così da poter concludere i lavori e aprire al massimo della capienza il nuovo stadio per la prima partita ufficiale. Richiesta che è stata accolta dalla Liga, ma Tebas ha precisato che alla quinta il Barcellona dovrà per forza di cose giocare in casa, o nel nuovo Camp Nou o in un impianto diverso.

Tra le parti del nuovo Camp Nou che devono ancora essere completate ci sono il nuovo terzo anello, l’anello VIP doppio, l’installazione della copertura e l’adeguamento finale di alcuni spazi interni, così come la sistemazione urbana esterna dell’area circostante lo stadio.

In attesa dell’apertura del Camp Nou il prossimo 10 agosto, il club ha organizzato una serie di eventi e appuntamenti in giro per la capitale catalana in attesa di poter sfruttare al massimo, sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto economico, il ritorno in uno dei più iconici stadi del mondo che è stato completamente ristrutturato in questi due anni.