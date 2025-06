Adesso è ufficiale: Stefano Pioli e l’Al Nassr si separano. Il tecnico italiano dice addio all’avventura saudita dopo circa dieci mesi e si prepara a fare ritorno nel nostro Paese, per allenare la Fiorentina. «L’Al Nassr annuncia ufficialmente la fine del rapporto contrattuale con l’allenatore della prima squadra, Stefano Pioli. Ringraziandolo, insieme al suo staff, per tutti gli sforzi profusi con Al-Nassr, auguriamo a tutti loro il meglio per il futuro», recita una nota.

Ora manca solo l’annuncio del ritorno a Firenze, che è cosa fatta. Pioli dovrà attendere ancora qualche giorno prima di spostarsi, almeno fino al 3 luglio. Le ragioni dietro questa scelta sono di natura fiscale, perché il tecnico deve restare in Arabia Saudita per almeno 183 giorni nel 2025 per risultare residente nel Paese proprio a livello fiscale nell’anno solare e beneficiare così del trattamento di favore riservato a chi lavora nel Regno: niente imposte sul reddito personale.

Se lasciasse l’Arabia Saudita prima del 3 luglio (cioè prima che siano trascorsi 183 giorni nel 2025), perderebbe quell’agevolazione. Nel dettaglio, trasferendosi in Italia prima del tempo e trascorrendo qui i 183 giorni di cui sopra, risulterebbe residente nel nostro Paese per l’anno fiscale 2025 e sarebbe assoggettato alla tassazione italiana anche per i redditi prodotti all’estero.

Pioli stipendio Fiorentina – Cifre e durata del contratto

Meglio aspettare, quindi, per evitare tasse che si aggirerebbero nell’ordine di 3 milioni di euro circa (considerando i 6 milioni percepiti per i primi sei mesi dell’anno da allenatore dell’Al Nassr). Poi Pioli sarà libero di spostarsi e di firmare il contratto che lo legherà ai toscani: sul tavolo un’intesa da 3 milioni netti annui (5,55 milioni lordi) fino al 2028.