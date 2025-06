San Siro, accordo di consulenza tra Comune, Bocconi e Politecnico: ecco quanto costerà

Le università Bocconi e Politecnico di Milano continueranno a collaborare con il Comune di Milano per la vicenda legata a San Siro. Come si legge nei documenti consultati da Calcio e Finanza, infatti, nei giorni scorsi è stato firmato un accordo di consulenza tra i due istituti e l’amministrazione comunale, con un valore totale di oltre 150mila euro.

In particolare, il Comune spiega che, considerando i diversi ricorsi presentati al TAR sul procedimento che riguarda San Siro e le “osservazioni critiche avanzate da diversi interlocutori nell’ambito del procedimento per la valutazione della proposta di acquisto delle aree della Grande Funzione Urbana San Siro, con particolare riguardo alla stima del loro valore commissionata all’Agenzia delle Entrate”, ha ritenuto necessario “effettuare un ulteriore approfondimento tecnico con il supporto di una metodologia scientifica, a garanzia di imparzialità e di tutela degli interessi pubblici coinvolti”, si legge nei documenti del Comune di Milano.

Inoltre, considerando l’attuale stato di avanzamento “del procedimento relativo alla proposta di acquisto presentata dalle Società – gli approfondimenti e confronti sugli aspetti legali della proposta sono nella fase conclusiva e sarà a breve avviata la negoziazione – l’Amministrazione ha la necessità di avvalersi, ad integrazione e completamento dell’accompagnamento scientifico e metodologico, di un supporto tecnico specialistico mediante attività di consulenza”. In particolare, questa riguarda nella prima fase la stima del valore delle aree, mentre nella seconda fase la consulenza invece riguarda la negoziazione con i club.

L’incarico, a decorrere dalla data del 19 giugno 2025 e che si concluderà non oltre il 31 dicembre 2025 (seppur il termine finale possa essere prorogato), porterà alle due università una cifra pari a complessivi € 126.000, oltre ad € 27.720 a titolo di IVA al 22%, per un totale di € 153.720, di cui € 76.860 a favore del Politecnico di Milano e € 76.860 a favore dell’Università Commerciale Luigi Bocconi.

Si tratta, secondo il Comune, di un valore “ritenuto congruo in relazione all’attività da svolgere e alla professionalità richiesta”. In particolare, la cifra sarà versata in due parti: l’80% (50.400 euro più IVA ciascuna) ad avvenuta consegna sulla stima del valore delle aree entro il 30 giugno 2025, mentre il 20% (12.600 euro più IVA ciascuno) “ad avvenuta sottoscrizione dell’atto negoziale conclusivo relativo al compendio immobiliare”. Tuttavia, aggiunge il Comune, “nel caso non si addivenga alla sottoscrizione dell’atto negoziale conclusivo della procedura relativa al compendio immobiliare, la rata finale del 20% sopraindicata non sarà corrisposta”.