Milan, il progetto Cardinale al bivio: la situazione del club tra bilancio in utile e mancata Champions

Fuori dall’Europa dopo anni, il Milan è chiamato al rilancio: tra nuovo stadio, mercato estivo e scelte dirigenziali, la stagione 2025/26 sarà cruciale per il progetto di Gerry Cardinale.

Era dal 2019/20 infatti che il Milan non si qualificava alle coppe, quando il club presieduto da Paolo Scaroni si accordò con l’UEFA per un anno di esclusione dalle coppe per le violazioni legate al Fair Play Finanziario. Sul campo invece l’ultima stagione negativa al punto tale da non entrare nelle coppe risale a quella 2015/16, quando la squadra allora allenata da Sinisa Mihajlovic (a cui nelle ultime cinque giornate subentrò Cristian Brocchi dopo l’esonero del tecnico serbo) terminò settima in campionato.

Ora così il progetto di Cardinale è a un bivio, tra scelte in dirigenza e sul mercato: da un lato senza investimenti (e con le altre squadre che presumibilmente si rafforzeranno) il pericolo è quello di una seconda annata consecutiva senza la qualificazione in Champions League. Dall’altro lato, mettendo invece mani al portafoglio, il pericolo sarebbe quello di andare incontro all’eventualità che l’investimento non ripaghi quanto speso.

