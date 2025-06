Sky Sport e Netflix a sconto per 18 mesi: scopri i dettagli dell'offerta

Se stai cercando un’offerta conveniente per unire sport e intrattenimento, Sky Sport e Netflix a sconto è la soluzione perfetta (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Fino al 29 giugno 2025, Sky propone un pacchetto completo a 24,90€ al mese per 18 mesi, che include Sky TV, Sky Sport e Netflix, con un risparmio di oltre il 50% rispetto al prezzo di listino.

Cosa comprende l’offerta Sky Sport e Netflix a sconto

Attivando l’abbonamento con il profilo Sky Smart, potrai accedere a:

Sky TV & Netflix a 14,90€ al mese (anziché 25€)

Sky Sport a 10€ al mese (anziché 26,90€)

Il totale è quindi di 24,90€ al mese per i primi 18 mesi, contro i 56,90€ di listino. L’offerta prevede anche un costo di attivazione ridotto: solo 19€ una tantum (anziché 99€) per il decoder Sky Stream.