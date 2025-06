Lukaku chiude la sua società in Inghilterra con quasi 6 milioni in cassa

La società Universal Image Rights UK Limited, fondata in Inghilterra da Romelu Lukaku per la gestione dei suoi diritti di immagine, sarà ufficialmente chiusa.

Il calciatore classe 1993 è sotto contratto con il Napoli fino al 2027 conquistando in questa stagione il suo secondo scudetto sempre con Conte in panchina con cui ha condiviso l’avventura anche all’Inter. La conferma della chiusura è arrivata a fine aprile. La società è stata costituita il 15 ottobre 2014, quando Lukaku giocava per l’Everton ed era alla sua seconda stagione con la formazione di Liverpool. Ciò nonostante, la sede legale della Universal Image Rights UK Limited si trova al 71 Queen Victoria Street di Londra.

Va ricordato come il 29 agosto 2023 nella Gazzetta Ufficiale inglese era stato pubblicato un documento che sollecitava la società dell’attaccante belga a presentare la documentazione contabile mancante entro due mesi, pena l’estromissione dal Registro Imprese e lo scioglimento della società stessa.

La nota apparsa in Gazzetta recitava: «Il registro delle imprese dà atto che, salvo presentazione di documenti che attestino il contrario, la società verrà cancellata dal registro e sciolta non prima di due mesi dalla data sopra indicata. Allo scioglimento della società, tutte le proprietà e i diritti conferiti o tenuti in custodia per la società saranno considerati vacanti e diventeranno proprietà della Corona».

La documentazione era stata poi presentata, con la società che ha così continuato ad operare, presentando anche come ultimo bilancio quello al 30 giugno 2023. Una società in funzione così fino al 2 giugno scorso, quando è stato emessa un nota, firmata dallo stesso Romelu Lukaku, in cui veniva specificato come la società avesse presentato la richiesta di essere sciolta volontariamente.

In una nota successiva, inoltre, la stessa società ha spiegato di avere abbastanza liquidità per ripagare i propri debiti. In particolare, infatti, al 30 aprile 2025 la società aveva in cassa 5 milioni di sterline (pari a circa 5,9 milioni di euro) e in totale un valore degli asset disponibili per circa 5,3 milioni di sterline (6,2 milioni di euro) rispetto a debiti per circa 150mila sterline (175mila euro), con un surplus effettivo dopo aver saldato i debiti pari a 5,1 milioni di sterline (6 milioni di euro).

Dalla sua costituzione, la Universal Image Rights UK Limited non ha mai raggiunto cifre importanti per quanto riguarda i ricavi, vista anche la successiva collaborazione fra Lukaku e la Roc Nation, agenzia fondata da Jay Z, con cui però ha interrotto i rapporti nel 2023.