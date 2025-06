L'immobiliare dei fratelli Inzaghi in rosso a causa di Diadora

I nuovi contratti con Al Hilal e Palermo potrebbero servire ai fratelli Simone e Filippo Inzaghi magari anche per ampliare il proprio portafoglio di investimenti. Entrambi infatti sono azionisti soltanto della Fil-Sim Sport, l’immobiliare di famiglia, che ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2024 in rosso a causa dello storico sponsor tecnico di entrambi gli ex attaccanti.

In particolare, infatti, a livello di partecipazioni possiede Simone Inzaghi possiede il 48% della Fil-Sim Sport, di fatto l’immobiliare di famiglia, creata addirittura nel novembre del 1998 quando l’ormai ex allenatore dell’Inter vestiva la maglia della Lazio da giocatore. Gli altri soci sono infatti il fratello Filippo (che nel 1998 vestiva la maglia della Juventus e oggi è il tecnico del Palermo, anche lui con il 48% delle quote), il padre Giancarlo (2%) e la madre Marina (2%).

Nel corso del 2024, la società ha registrato ricavi per quasi 124mila euro, rispetto ai 152mila euro del 2023, ma in in particolare a crescere sono stati i costi, passati da 125mila a 220mila euro. Un aumento dei costi riferibile allo storico sponsor tecnico di entrambi i fratelli Inzaghi, che ha così di fatto mandato in rosso la società immobiliare dei due ex calciatori e ora allenatori. “Si segnala – si legge nel documento consultato da Calcio e Finanza – che nel corso dell’esercizio la Società ha rilevato a Conto Economico una perdita su crediti di importo pari ad Euro 146.848 relativa alla chiusura della procedura di concordato preventivo “DIA 1 (già “DIADORA”) Spa in liquidazione” giunta a termine nel 2024”. Diadora, il brand delle scarpe indossate da entrambi gli Inzaghi nell’ultima parte delle rispettive carriere, nel 2009 era infatti andata in crisi, arrivando fino al fallimento con il marchio poi rilevato dal gruppo Polegato, proprietario anche di Geox, che ha così salvato il brand sportivo.

Tuttavia, il fallimento della società ha portato a mancati incassi per gli Inzaghi. La perdita sui crediti, così, ha portato i conti dell’esercizio al 31 dicembre 2024 a chiudersi in rosso, con l’assemblea degli azionisti andata in scena nelle scorse settimane che ha certificato la perdita di 99mila euro rispetto all’utile di 6mila euro del 2023.