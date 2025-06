Benetton, ricavi in crescita per la holding Edizione: superati i 10 miliardi

La holding della famiglia Benetton, Edizione, si è riunita oggi in assemblea e ha approvato i risultati economici-finanziari del bilancio 2024 che ha visto una netta crescita dei ricavi consolidati, passati da 9,5 miliardi dell’anno precedente a 10,1 miliardi. Inoltre, il Net Asset Value (NET) è aumentato toccando quota 13,2 miliardi, rispetto agli 11,7 miliardi del 2023.

L’assemblea odierna, inoltre, ha confermato sia Alessandro Benetton che Enrico Laghi come, rispettivamente, presidente e CEO di Edizioni. Inoltre, fiducia incassata anche per i membri del board Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed Ermanno Boffa.

Sulla base della nuova governance, i quattro rami famigliari hanno approvato, in modo unitario, i nomi dei quattro membri indipendenti del CdA. Oltre alla riconferma di Vittorio Pignatti e Irene Boni, fanno il loro ingresso due nuovi componenti: Laura Zanetti e Annachiara Svelto.

«Nel corso del 2024 abbiamo portato avanti con profondo impegno il percorso di cambiamento ed innovazione di Edizione. Abbiamo ulteriormente rafforzato i risultati economici di Gruppo, ampliando il nostro raggio d’azione; abbiamo riformato profondamente la nostra governance, allineandola alle migliori best practice internazionali; abbiamo continuato a investire in modo concreto e tangibile su sostenibilità e innovazione, valori strategici e fondamentali per noi e per tutte le nostre partecipate», afferma nella lettera agli stakeholder il Presidente Alessandro Benetton.

«Nei prossimi anni, intendiamo continuare a crescere nei settori industriali dove già esprimiamo un expertise di primo piano e a valutarne di nuovi, sempre portando innovazione e competenze finanziarie e industriali. Allo stesso tempo, proseguiremo nella nostra “sperimentazione del fare”, contaminando la logica dell’investitore di lungo periodo con lo spirito di chi, come le startup, cerca sempre di creare un prodotto o un servizio che prima non esisteva. Non dobbiamo mai stare fermi, dobbiamo sempre cercare di fare il meglio per le aziende del nostro Gruppo e per tutti i nostri stakeholder. Ci aspetta un futuro complesso, dove l’instabilità geopolitica potrà ulteriormente aumentare. Spetta a noi affrontare queste sfide con competenza e determinazione, convinti di voler continuare a svolgere un ruolo significativo in Italia e in tutte le economie dove siamo e saremo presenti» conclude Benetton.