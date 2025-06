I premi ufficiali della Conference League 2025/26: quasi 300 milioni ai club

Esattamente come è accaduto per la Champions e l’Europa League, la UEFA ha svelato i premi ufficiali della stagione 2025/26 anche per la Conference League, che come le due competizioni maggiori ha cambiato format a partire dallo scorso anno. A differenza delle prime due, la Conference non ha visto un aumento delle partite, che per la prima fase sono rimaste dunque sei, anche se la fase a gruppi è stata sostituita dal girone unico, con tutte le 36 squadre inserite in una classifica unica.

Ma proprio come i primi due tornei continentali per club, anche la Conference League ha potuto contare su un maggiore stanziamento di premi stagionali riservati ai club che vi prendono parte. Dai documenti visionati da Calcio e Finanza, infatti, la UEFA ha stanziato per il 2025/26 285 milioni di euro a stagione. Un aumento di 50 milioni rispetto al ciclo 2021-2024.

L’importo netto disponibile per i club partecipanti è suddiviso nel modo seguente:

Il 40% è assegnato alle quote di iscrizione : 114 milioni

è assegnato alle : 114 milioni Il 40% è destinato a importi fissi legati alla performance : 114 milioni di euro

è destinato a importi fissi : 114 milioni di euro Il 20% è assegnato al nuovo calcolo appena creato dalla UEFA: 57 milioni di euro

Premi Conference League 2025 2026 – La quota di partenza (114 milioni)

Ciascuno dei 36 club che si qualificano per la fase a gironi riceverà anche per questa stagione uno stanziamento di 3,17 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 3,05 milioni di euro e un saldo di 120.000 euro.

Premi Conference League 2025 2026 – I bonus per i risultati (114 milioni di euro)

Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 400.000 euro per vittoria e 133.000 euro per ogni pareggio. Gli importi non distribuiti (133 mila euro per ogni pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club in base alla classifica della fase a girone unico.

Inoltre, in base alla classifica finale della prima fase, le squadre riceveranno dei bonus, calcolati in base alla divisione in quote del valore di 28.000 euro. La squadra con la più bassa posizione nella graduatoria riceverà una quota, mentre la formazione con il piazzamento più alto ne riceverà 36. Eventuali risparmi derivanti dai sorteggi nella fase di campionato aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite su ciascuna posizione.

Inoltre, i club che arriveranno nei primi otto posti della classifica della prima fase riceveranno ulteriori 400.000 euro mentre le squadre dal 9° al 16° posto riceveranno ulteriori 200.000 euro. I primi saranno automaticamente qualificati per gli ottavi di finali, mentre gli altri dovranno giocare un turno di spareggio fra di loro per accedere alla fase a eliminazione diretta. Gli altri saranno eliminati e non riceveranno nessun premio.

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti importi:

Qualificazione agli spareggi per gli ottavi di finale : 200.000 euro a club

per gli : Qualificazione agli ottavi di finale : 800.000 euro a club

: Qualificazione ai quarti di finale : 1,3 milioni di euro a club

: Qualificazione alle semifinali : 2,5 milioni di euro a club

: Qualificazione alla finale: 4 milioni di euro a club

La squadra vincitrice della Conference League riceverà 3 milioni di euro (2 milioni nel ciclo precedente).

Premi Conference League 2025 2026 – Il nuovo pilastro UEFA (57 milioni di euro)

Il pilastro “value”, che abbiamo imparato a conoscere nella stagione passata, è una combinazione dei precedenti pilastri market pool (valore di mercato del paese) e coefficiente (coefficienti individuali dei club). Il pilastro “value” comprende due parti: parte europea e parte non europea.

Gli importi assegnati alle due parti sono proporzionali all’esito effettivo delle vendite dei diritti televisivi non solo per la Conference League, ma anche per l’Europa, che vengono raggruppati e commercializzati insieme. Ecco i criteri di suddivisione: