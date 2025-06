Mercato fino a 75 milioni e rapporti con la UEFA: i poteri di Comolli alla Juventus

Contratti di fornitura:

stipulare e risolvere contratti, attivi e passivi, per la fornitura di beni e servizi di qualsiasi genere entro il limite massimo, per i contratti passivi, di euro 16.000.000 (sedici milioni) (per ciascun contratto); stipulare e risolvere contratti attivi e passivi di collaborazione per progetti specifici, consulenza, comodato di beni mobili e immobili, mandato, agenzia, somministrazione, trasferimento di immagini di archivio, diritti tv, diritti di immagine, promozionali e pubblicitari, contratti relativi all’attività editoriale di ogni tipo, contratti di riservatezza e ogni altro contratto finalizzato a valorizzare gli elementi di proprietà intellettuale di Juventus (pubblicità, academy, training camp, travel experience, franchising, licenza), contratti finalizzati ad acquisire la disponibilità/utilizzo di impianti sportivi di qualsiasi genere o a concedere l’utilizzo dello stadio e di impianti sportivi di qualsiasi genere a soggetti terzi nonché qualsiasi altro contratto, anche atipico, funzionale agli interessi aziendali, entro il limite massimo, per i contratti passivi, di euro 16.000.000 (sedici milioni) (per ciascun contratto).