La Spagna punta a ospitare il Mondiale per Club 2029: sarà la seconda edizione

La Federcalcio spagnola entra in gioco per organizzare la prossima edizione del Mondiale per Club. Rafael Louzán, presidente del massimo organismo calcistico spagnolo, è arrivato in Nord America all’inizio della settimana con l’obiettivo di stare vicino sia alle squadre spagnole sia ai dirigenti della FIFA.

Incontri, riunioni con aziende, ma soprattutto la volontà di vivere il Mondiale in prima persona e trarne delle conclusioni: la prima è che, se ci sarà la possibilità, la Spagna si candiderà per organizzare quella che sarà la seconda edizione del torneo.

A differenza di quanto avveniva con la Confederations Cup, il Mondiale per Club è indipendente e non deve necessariamente essere organizzato dallo stesso Paese che ospita la Coppa del Mondo. Di fatto, né il Messico né il Canada fanno parte del comitato organizzatore del torneo attualmente in corso, anche se l’organizzazione del Mondiale per Nazionali del 2030 pone la Spagna in una posizione ideale per sfruttare la manifestazione come test.

Gli Stati Uniti da diversi anni rappresentano un punto di riferimento per le squadre europee per l’organizzazione delle amichevoli estive, ed è proprio questo che li ha spinti a dare forma a questo nuovo torneo. L’esperimento si sta rivelando positivo sotto certi punti di vista e Louzán, con il suo team, non sarebbe rimasto indifferente rispetto a ciò che potrebbe significare organizzare un torneo simile in Spagna.

Per questo motivo, i dirigenti della Federazione hanno comunicato ai rappresentanti della FIFA l’intenzione di avanzare una possibile candidatura spagnola per il torneo del 2029. L’edizione attuale è stata messa in piedi meno di un anno fa, ma la prossima sarà organizzata con più anticipo, aprendo la porta a chi desidera ospitarla.