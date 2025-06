La stella NBA Kevin Durant acquista una quota di minoranza del PSG

Qatar Sports Investments, azionista di maggioranza del Paris Saint-Germain, squadra che si è recentemente laureata campione d’Europa, ha firmato un accordo di investimento e partnership strategica con Kevin Durant, uno dei cestisti statunitensi più decorati di tutti i tempi e un importante investitore nel settore sportivo e dell’intrattenimento.

L’accordo prevede che la stella della NBA (che gioca con i Phoenix Suns) – attraverso la sua società di media e investimenti Boardroom, insieme all’imprenditore e socio d’affari di lunga data Rich Kleiman – acquisisca una partecipazione azionaria diretta di minoranza nel club parigino.

Nell’agosto 2024, Durant – due volte campione NBA, quattro volte medaglia d’oro olimpica, MVP e quindici volte All-Star NBA – aveva avviato una collaborazione con il Paris Saint-Germain attraverso Arctos Partners, azionista di minoranza del club. All’inizio di questa settimana, Qatar Sports Investments e Boardroom Sports Holdings – il veicolo di investimento personale di Durant, che detiene partecipazioni in vari team e leghe sportive di primo piano – hanno firmato un accordo di acquisto di azioni e partnership strategica, grazie al quale Durant è diventato azionista diretto di minoranza del Paris Saint-Germain.

Nell’ambito di questa collaborazione, Boardroom e Qatar Sports Investments lavoreranno insieme a una vasta gamma di iniziative commerciali, d’investimento e di contenuti. Da parte sua, Durant supporterà il club nella sua continua diversificazione e crescita sportiva e imprenditoriale – anche co-sviluppando merchandising e contenuti media originali; fornendo consulenza sulla strategia del club per il mercato statunitense e altri mercati internazionali; sostenendo l’iniziativa PSG for Communities (la fondazione benefica e braccio di raccolta fondi del Club) e offrendo consulenza sulla strategia multi-sport del Paris Saint-Germain, inclusi potenziali progetti nel basket.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente di Qatar Sports Investments, ha dichiarato: «QSI è lieta di accogliere Kevin Durant come azionista diretto del Paris Saint-Germain e partner strategico del nostro gruppo. Cerchiamo costantemente di far crescere il club e il nostro portafoglio attraverso partnership ad alto impatto che apportino valore strategico, innovazione e una visione globale. Insieme a Kevin, siamo entusiasti di sviluppare iniziative ambiziose che guideranno l’ulteriore crescita globale del Paris Saint-Germain e di QSI».

Kevin Durant ha affermato: «È un onore collaborare con QSI ed essere azionista del Paris Saint-Germain – un club e una città che porto nel cuore. Questo club ha grandi progetti per il futuro e non vedo l’ora di far parte della prossima fase di crescita; e di esplorare nuove opportunità d’investimento insieme a QSI».