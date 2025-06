FLexGrass, il made in Italy che rivoluziona i campi da calcio nel mondo

Da oltre dieci anni, FLexGrass rappresenta un’eccellenza italiana nel settore delle superfici sportive. È un’azienda che ha saputo affermarsi a livello internazionale grazie a una combinazione efficace di innovazione tecnologica, attenzione alla sostenibilità e cura delle performance, diventando un partner strategico per grandi club italiani come Juventus e Inter ma anche realtà estere come Real Madrid e Olympique Marsiglia.

L’offerta di FLexGrass: superfici ibride, tecnologia e manutenzione per club professionistici

Ciò che distingue FLexGrass è la capacità di seguire ogni fase del progetto, dalla progettazione al supporto post-installazione. Questo approccio permette di offrire un servizio completo e personalizzato, costruito sulle esigenze specifiche di ogni cliente. Si parte dall’analisi del terreno e dalla progettazione tecnica, per arrivare alla realizzazione del fondo e del manto erboso, fino alla gestione dell’irrigazione, dell’aerazione e della manutenzione.

Due le soluzioni di punta: Vertix e Horizon, entrambi sistemi ibridi di ultima generazione. Vertix prevede fibre sintetiche cucite verticalmente nel suolo per garantire stabilità, resistenza e una superficie sempre uniforme. Horizon, invece, è una soluzione pronta all’uso basata su zolle ibride posate con tecnologia Lay & Play, apprezzata per la rapidità di installazione e le ottime prestazioni anche in condizioni climatiche complesse.

Ma l’offerta non si ferma al manto. FLexGrass progetta anche sistemi di irrigazione automatizzati, come FLexAQUA Genius, soluzioni di drenaggio su misura (FLexDrain, FLexSoil), impianti di aerazione e riscaldamento per migliorare la gestione climatica del campo, oltre a superfici sintetiche certificate FIFA Quality Pro per le aree di bordo campo.

Superfici sportive sostenibili: l’approccio green di FLexGrass

Nel progettare ogni campo, la sostenibilità non è un’aggiunta: è un requisito di base. Le soluzioni proposte da FLexGrass puntano a ridurre l’impatto ambientale attraverso l’uso di materiali durevoli, tecnologie efficienti e cicli di vita ottimizzati. Il tappeto del sistema Horizon, ad esempio, è 100% riciclabile, realizzato senza colle né lattice, e lascia completamente libero lo sviluppo radicale dell’erba naturale.

La linea FLexTurf ECO si distingue per il contenuto tecnologico e l’approccio ecologico: trattiene l’umidità, riduce il surriscaldamento superficiale, resiste nel tempo anche in condizioni atmosferiche estreme. E soprattutto è prodotta interamente in Italia, secondo logiche di filiera corta e controllo qualitativo continuo.