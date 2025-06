Il Gruppo Sole 24 Ore sbarca in tv: il nuovo canale in onda dal 24 giugno

Il Gruppo 24 Ore sbarca in televisione. Nasce il canale Radio24-IlSole24OreTV che debutterà ufficialmente il 24 giugno 2025 sul canale 246 del digitale terrestre.

La società diventa così il primo polo editoriale italiano a detenere una piattaforma multimediale di informazione completa, dotata di tutti i principali mezzi di diffusione: quotidiano, periodici, piattaforme digitali, agenzia di stampa, radio, eventi e da ora anche TV.

Per garantire la massima qualità della messa in onda, infatti, il Gruppo 24 ORE ha scelto Sky Italia che fornirà l’architettura tecnologica e il presidio tecnico per la produzione video e lo sviluppo dell’infrastruttura grafica di rete, mentre il play-out, con gestione dinamica del palinsesto video H24 e la diffusione sulla rete digitale terrestre nazionale verranno curati da Persidera.

La produzione dei format televisivi sarà realizzata negli studios TV del Gruppo 24 ORE a Milano e a Roma. L’impianto visivo del canale sarà innovativo e di grande impatto, a cominciare dal logo della tv che sarà dinamico, per riflettere l’energia e la versatilità di Radio24-IlSole24OreTV e grazie ad una grafica che esprimerà lo stile delle principali tv “all news” internazionali: l’immagine principale sarà arricchita da ticker a diverso scorrimento e da feed di contenuto che offriranno dinamicamente, di volta in volta, breaking news e approfondimenti a cura de Il Sole 24 Ore, l’andamento dei mercati a cura di Radiocor e previsioni del tempo in collaborazione con ilMeteo.it.

«Radio24-IlSole24OreTV conferma e rafforza la leadership e la strategia di crescita del Gruppo e il suo legame inscindibile con il mercato dell’informazione in tutte le sue espressioni – ha commentato Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo 24 Ore –. Il nuovo canale TV è l’ultima tessera di un prezioso mosaico multimediale; sarà anche un aggregatore dei prodotti video di tutte le testate giornalistiche, compreso il digital e i profili social, consentendo una nuova esperienza di visione dei programmi anche on demand».

«Il nuovo canale rappresenta un connubio perfetto tra linearità e innovazione, offrendo tutti i possibili punti di accesso grazie alla piattaforma multimediale avanzata del Gruppo 24 ORE esaltando i contenuti di tutti i contributori: il quotidiano e le piattaforme digitali, con la radio, l’agenzia di stampa, i podcast, le produzioni video, le video news e gli altri prodotti digitali che ora animeranno anche la TV. Il Gruppo 24 ORE

diventa così l’unica media company italiana con un presidio completo di tutti i mezzi di informazione ed un punto di riferimento insostituibile per tutti i nostri stakeholder», ha concluso Silvestri.