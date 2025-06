Ufficiale, il Tribunale FIGC respinge il ricorso della Salernitana contro i playout

«Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento». Con questa breve nota, il Tfn ha respinto il ricorso presentato dalla Salernitana (e discusso oggi con un’udienza nel merito) contro il rinvio del playout con il Frosinone e la fissazione delle nuove date dell’attuale contro la Sampdoria, decisioni prese dalla FIGC e dalla Lega Serie B.

Venerdì scorso, lo stesso Tribunale federale nazionale in via cautelare aveva già respinto l’istanza del club campano, che chiedeva il rinvio dello spareggio con la Sampdoria (l’andata si è conclusa sul 2-0 per i blucerchiati) e l’eventuale allargamento a 21 squadre del prossimo campionato di calcio cadetto.

Sentenza ricorso Salernitana – I prossimi passi

Per quanto riguarda il ricorso, d’altra parte, il Tribunale federale nazionale era già stato chiaro venerdì nel cautelare, respinto anche per profili di contenuto organizzativo sportivo (riguardo l’allargamento del campionato) esulanti da aspetti giuridici.

La Salernitana però non si arrenderà. Il club campano continuerà probabilmente la sua “battaglia” davanti alla Corte d’Appello e fino a TAR e Consiglio di Stato. Il ritorno della doppia sfida con la Sampdoria, nel frattempo, è stato rinviato al 22 giugno dopo il caso di intossicazione alimentare che ha coinvolto diversi tesserati tra calciatori e staff.