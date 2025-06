La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei primi tre turni del campionato 2025/26. Si ripartirà ufficialmente nella giornata di sabato 23 agosto, quando alle ore 18.30 i Campioni d’Italia del Napoli scenderanno in campo per affrontare il Sassuolo in trasferta. Alla stessa ora anche la sfida tra Genoa e Lecce.

Il programma del primo turno vedrà impegnato il Milan sabato sera contro la Cremonese e si chiuderà lunedì 25 agosto, con l’Inter impegnata (sempre a San Siro, come i rossoneri) contro il Torino. La Juventus giocherà invece domenica sera all’Allianz Stadium contro il nuovo Parma di Cuesta.

Il secondo turno si aprirà invece di venerdì e proseguirà fino a domenica sera, con le sfide condensate tutte tra le 18.30 e le 20.45. Il terzo turno sarà invece quello che vedrà in programma il primo big match di alto livello: Juventus-Inter. Si gioca a Torino il sabato 13 settembre, con calcio d’inizio alle 18.

Serie A prime giornate – Tutte le date e gli orari

Di seguito, i match della prima giornata di campionato: Queste invece le partite del secondo turno: Infine, i match della terza giornata della Serie A 2025/26: