ManUTD, prezzi dei biglietti in crescita del 50%: scoppia la protesta dei tifosi

Dopo una stagione fallimentare, con una Europa League sfumata in finale contro i connazionali del Tottenham, la stagione 2025/26 del Manchester United non inizia nel migliori dei modi.

Nulla a che fare con questioni di campo, ma, come riporta la BBC, i tifosi dei Red Devils hanno preso di mira il club, controllato dalla famiglia Glazer e dal socio di minoranza Sir Jim Ratcliffe, dopo l’annuncio dei prezzi per i biglietti delle partite all’Old Trafford che avanzeranno dopo la campagna abbonamenti per un totale di 20mila tagliandi.

Si parla di un costo cadauno che potrebbe arrivare fino a 97 sterline, pari attualmente a oltre 113 euro. Un aumento di qquasi il 50% rispetto ai prezzi della scorsa stagione, quando il biglietto più caro all’Old Trafford arriva a costare mediamente intorno alle 66 sterline (77 euro). Una decisione che ha fatto scendere ancora di più la popolarità della società di Manchester che arriva dalla peggiore stagione sportiva della propria storia a partire dal campionato 1973/74 quando i Red Devils retrocedettero in seconda divisione.

Nel dettaglio, sono previste quattro categorie, con la fascia più bassa riservata esclusivamente ad alcune partite di coppa. Ciò significa che il biglietto meno caro per una partita di Premier League costerà 37 sterline (43 euro), per le due partite di categoria C contro Sunderland e Wolves. Tale cifra sale fino alle già citate 97 sterline per i biglietti più costosi di categoria A, che comprendono le partite contro Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle e Tottenham. I dirigenti del club hanno fatto sapere come i tagliandi disponibili a tale cifra siano meno dell’1% di quelli disponibili.

Lo scorso anno, i prezzi dei biglietti per le partite di Premier League all’Old Trafford partivano da 40 sterline (quasi 47 euro). Tuttavia, a metà stagione, questa politica è stata modificata con un prezzo unico di 66 sterline (77 euro), senza sconti per i biglietti invenduti. Fonti interne al club affermano che i nuovi prezzi sono stati ridotti rispetto ai piani iniziali dopo discussioni con i tifosi.

Tuttavia, il Manchester United Supporters Trust respinge completamente l’idea che vi sia stata una consultazione e ha espresso sgomento per l’annuncio del club. «Dopo come è andata la scorsa stagione, ci saremmo aspettati che il club rivedesse i suoi piani per questo nuovo modello di biglietteria, che comporterà aumenti di prezzo esorbitanti per chi acquista i biglietti partita per partita», ha dichiarato il MUST. Questo è davvero un altro calcio nei denti per i tifosi del Manchester United. Quando il club ha annunciato questo nuovo modello, abbiamo chiesto di mantenere la maggior parte delle partite ai livelli attuali, applicando la categoria di prezzo più alta solo per un numero limitato di partite di grande richiamo e riducendo i prezzi per le partite a bassa richiesta. Ancora una volta, non hanno consultato nessuno degli organismi rappresentativi dei tifosi per i dettagli della decisione e, ancora una volta, stanno prendendo decisioni contro l’interesse dei tifosi e, a nostro avviso, anche del club nel suo insieme».

«Quello di cui il Manchester United ha bisogno la prossima stagione è un tifo e un club uniti, con la squadra in campo sostenuta da tifosi leali e rumorosi che la spingano a rialzarsi dopo il disastro dello scorso anno. Questo modello di categorizzazione delle partite farà enormi danni e comprometterà l’atmosfera nello stadio proprio in una stagione in cui la squadra ne avrà più bisogno che mai», conclude la nota.

Secondo il sito specializzato Football Fancast, lo scorso anno solamente quattro club avevano un prezzo massimo del biglietto più alto di quello previsto dallo United per la prossima stagione, con il Fulham in cima alla lista a 160 sterline (187 euro).