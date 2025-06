Monza verso la cessione a un fondo USA: resta Galliani, Burdisso Ds 

Un gruppo di investitori americani per rilanciare il Monza: è questo il futuro che sembra essere ormai imminente per il club della famiglia Berlusconi. Dopo mesi di voci, tra sondaggi e contatti mai ufficialmente confermati, le trattative sarebbero state accelerate negli ultimi giorni, portando alla decisa virata verso il gruppo statunitense rappresentato in Italia dall’ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni, figura chiave già nel 2011 nel passaggio della società giallorossa alla cordata a stelle e strisce guidata da Thomas Richard DiBenedetto.

Il tutto potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni, in modo tale da arrivare all’inizio del ritiro estivo con l’organigramma societario definito e poter cominciare a programmare la risalita in Serie A. Per il ruolo di direttore sportivo è forte la candidatura di Nicolas Burdisso, senza privarsi, almeno all’inizio, dell’esperienza di Adriano Galliani, attuale amministratore delegato della società brianzola.

È sotto la sua guida che il Monza di Silvio Berlusconi ha ottenuto la prima storica promozione in Serie A: rilevato il club nel 2018, dopo i successi internazionali con il Milan, l’arrivo nel massimo campionato centrato in Brianza è stato un altro traguardo nella lunga carriera del duo Berlusconi-Galliani.

Un anno in Serie A vissuto strizzando l’occhio all’Europa, prima della scomparsa, il 12 giugno del 2023, del presidente Berlusconi che ha, inevitabilmente, ridimensionato il progetto sportivo di Fininvest, azionista unico della società. Una favola lunga tre stagioni, prima della retrocessione.

Adesso, però, gli americani sarebbero pronti a risollevare il club, offrendo a Galliani la possibilità di guidare la transizione, in un ruolo che sarebbe più istituzionale che di programmazione. Si attende quindi solo l’ufficialità per quella che sarebbe una nuova svolta per un calcio italiano che si appresta a diventare ancora più internazionale.