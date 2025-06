Premier, nuovo accordo con BeIN sui diritti tv: vale oltre 200 milioni annui

La Premier League ha sottoscritto il rinnovo di contratto per i propri diritti televisivi dell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) con BeIN Sports, emittente di proprietà del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi.

Come riporta il quotidiano statunitense The New York Times, il nuovo accordo avrà una durata triennale fino alla stagione 2027/28 per un valore complessivo di circa 550 milioni di sterline, pari attualmente a oltre 640 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto al precedente contratto che aveva durata sempre di tre anni.

Nel complesso, il valore totale dei diritti televisivi internazionali della Premier League è aumentato del 27%, grazie soprattutto agli enormi incrementi negli accordi con Cina, Thailandia e Stati Uniti. Se combinati con i nuovi accordi quadriennali per i diritti domestici con BBC, Sky Sports e TNT Sports, la Premier League incasserà 12,25 miliardi di sterline (14,32 miliardi di euro) in diritti nei prossimi tre anni.

Facendo un confronto con la Serie A, per quanto riguarda i diritti televisivi esteri, la UEFA riporta un valore annuale pari a 242 milioni di euro per il massimo campionato italiano Una cifra leggermente superiore rispetto ai circa 215 milioni annui garantiti dal nuovo accordo fra Premier League e BeIN Sports. Con la Premier che, come detto, incasserà dalla prossima stagione un totale di 14,32 miliardi complessivamente per tre anni con un ricavo annuale di 4,77 miliardi. Mentre per la Serie A il ricavo totale annuo, considerando anche i contratti nazionali (DAZN+Sky), è pari a 1,2 miliardi.