GP Canada streaming gratis: griglia, orari e dove vederlo

GP Canada streaming gratis – Il Gran Premio del Canada 2025 è la decima tappa del Mondiale di Formula 1, e si disputa sullo spettacolare circuito di Montréal. I fan di tutto il mondo sono pronti per un weekend ricco di emozioni, tra sorpassi, strategie e sfide dirette tra top team e giovani talenti.

Griglia di partenza GP Canada 2025

Di seguito la griglia ufficiale di partenza per la gara di domenica 15 giugno:

1ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Mercedes), Max (Red Bull) 2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes) 3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin)

Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) 4ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) 5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams)

Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) 6ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber)

Franco Colapinto (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber) 7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas)

Ollie Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas) 8ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Carlos Sainz (Williams)

Gabriel Bortoleto (Sauber), Carlos Sainz (Williams) 9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls)

Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) 10ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull)*

Orari GP Canada – Domenica 15 giugno

Ecco il programma completo della giornata di gara:

Ore 16.45: F1 Academy – Gara 3

F1 Academy – Gara 3 Ore 18.30: Paddock Live

Paddock Live Ore 20.00: F1 – Gara

F1 – Gara Ore 22.00: Paddock Live

Paddock Live Ore 22.30: Debriefing

Debriefing Ore 23.00: Notebook

Notebook Ore 23.15: Race Anatomy

GP Canada streaming gratis: i telecronisti

La telecronaca sarà a cura di Carlo Vanzini con il supporto in cabina di Marc Gené. Alla Sky Sport Tech Room analizzeranno i momenti chiave Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Gli approfondimenti pre e post gara saranno gestiti da Davide Camicioli con il contributo tecnico di Vicky Piria e i collegamenti dai box di Mara Sangiorgio. A chiudere la giornata, Race Anatomy con Fabio Tavelli e ospiti.

GP Canada streaming gratis: è possibile?

Molti appassionati si chiedono se sia possibile vedere il GP Canada in streaming gratis. Attualmente, la trasmissione in diretta è in esclusiva su Sky, visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e sulla piattaforma NOW. Non sono previste trasmissioni gratuite ufficiali in Italia. Si consiglia di evitare piattaforme non autorizzate per non incorrere in problemi legali e per godere della qualità e dei contenuti esclusivi offerti dalla regia Sky.