Il PSG vuole un nuovo stadio: «Studieremo per un anno le alternative»

Il Paris Saint-Germain guarda agli Stati Uniti per disegnare il proprio futuro. Forte della recente vittoria in Champions League, il club parigino ha avviato il percorso verso la costruzione di un nuovo stadio, come confermato dall’amministratore delegato Victoriano Melero.

“Il prossimo obiettivo è un nuovo impianto”, ha dichiarato Melero all’agenzia Reuters durante la trasferta americana della squadra, impegnata domenica a Pasadena nel Mondiale per Club. “Per un anno analizzeremo diverse opzioni e sceglieremo la soluzione migliore per il nostro futuro. Ci ispiriamo a quanto sta accadendo negli Stati Uniti con le strutture sportive di nuova generazione”.

Un modello su tutti è il SoFi Stadium di Los Angeles, gioiello tecnologico da 5 miliardi di dollari inaugurato nel 2020 e sede delle squadre NFL dei Rams e dei Chargers. Più che un semplice stadio, il SoFi è un polo di intrattenimento capace di ospitare concerti di star mondiali come Taylor Swift e Beyoncé. Sarà protagonista anche ai Mondiali di calcio del 2026 e ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

“Questo è ciò che vogliamo fare anche noi: integrare sport e spettacolo, diversificando le fonti di ricavo”, ha aggiunto Melero.

Il PSG ha ormai superato i limiti del Parc des Princes, che con i suoi 48.000 posti non basta più alle ambizioni del club. I vertici valuteranno per un anno le aree di Massy, a sud di Parigi, e Poissy, a ovest della capitale, come possibili sedi del nuovo stadio. Fino ad allora, la squadra continuerà a giocare nello storico impianto parigino.

La trasferta americana non è casuale. Negli Stati Uniti il PSG conta oltre cinque milioni di tifosi e può vantare la collaborazione con il marchio Air Jordan di Nike, icona mondiale della cultura streetwear. Inoltre, il fondo statunitense Arctos Partners detiene il 12,5% delle quote del club, mentre la proprietà di maggioranza (87,5%) resta nelle mani di Qatar Sports Investments. La valutazione complessiva della società è di circa 4,4 miliardi di dollari.

“Il PSG è ormai una ‘unicorno’ anche grazie al contributo americano”, ha sottolineato Adrien Frier, console generale di Francia a Los Angeles, durante un ricevimento a Beverly Hills dove è stato esposto il trofeo della Champions League.

Melero guarda già al futuro: “Abbiamo scritto la storia del club con quella coppa. Ora vogliamo scrivere la storia del calcio con questa squadra giovane e ambiziosa”.