Il Real Madrid e gli Arnault insieme fuori dal campo: i Blancos vestiranno Louis Vuitton

Il Real Madrid vestirà Louis Vuitton. Il marchio francese di alta moda e il club madrileno hanno infatti ufficializzato l’accordo che legherà le due eccellenze con l’obiettivo dichiarato di “raggiungere nuove vette”, come sottolineato nel comunicato diffuso congiuntamente.

Due simboli assoluti dei rispettivi settori come il Real Madrid e Louis Vuitton, ora uniti da una nuova e strategica partnership commerciale. Da un lato la famiglia Arnault, alla guida del colosso mondiale del lusso LVMH – recentemente entrata nel mondo del calcio con l’acquisizione del Paris FC –, dall’altro il Real Madrid, il club più titolato e riconoscibile del pianeta, primo nella storia a superare il miliardo di euro di ricavi caratteristici.

«Louis Vuitton e il Real Madrid hanno unito le forze nella ricerca dell’eccellenza e nel desiderio di toccare nuovi traguardi. Siamo orgogliosi di supportare un club la cui storia è segnata da innumerevoli vittorie e che continua a ispirare generazioni. Louis Vuitton e il Real Madrid condividono valori che li hanno spinti ai vertici delle rispettive discipline, alimentati da una costante ricerca dell’eccellenza, da uno spirito d’innovazione e dalla volontà di migliorarsi sempre», ha dichiarato Pietro Beccari, CEO di Louis Vuitton.

Sulla stessa linea Emilio Butragueño, Direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid: «Per il Real Madrid l’eccellenza è l’unico modo per restare ai vertici. La stessa filosofia contraddistingue un marchio iconico come Louis Vuitton nel mondo della moda. Entrambi siamo riusciti a trascendere il tempo e non solo condividiamo la responsabilità di costruire un’eredità duratura, ma anche quella di ispirare il mondo oltre i confini dei nostri rispettivi settori».

La collaborazione si tradurrà in una collezione esclusiva, destinata alle squadre del club spagnolo, comprendente capi sartoriali, calzature, accessori e articoli da viaggio. Tutti i prodotti saranno realizzati con materiali selezionati per garantire un equilibrio tra comfort, performance ed eleganza senza tempo.