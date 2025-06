La guida al Mondiale per Club 2025: dal regolamento ai ricavi, tutto quello che c’è da sapere

Guida Mondiale per Club 2025: la nuova edizione del torneo FIFA dedicato alle migliori squadre di club del mondo parte ufficialmente questa notte, inaugurando una formula rinnovata e attesa da tempo. Si tratta di un appuntamento che coinvolge formazioni provenienti da ogni continente, pronte a sfidarsi per il titolo di campione del mondo.

Tra le 32 squadre partecipanti ci sono anche due italiane, Inter e Juventus, che sono così pronte per disputare un nuovo torneo cercando anche di riscattare una stagione complicata per entrambe.

Il torneo partirà ufficialmente nella notte italiana tra sabato 14 e domenica 15 giugno, con la sfida dell’Inter Miami di Lionel Messi contro gli egiziani dell’Al Ahly. La finale che metterà in palio il trofeo è invece prevista per il prossimo 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

Scopri tutto ciò che c’è da sapere sul Mondiale per Club, che sarà trasmesso in modalità gratuita su DAZN: dalle squadre partecipanti alla formula del torneo, passando per il calendario, la sede e le curiosità dell’evento fino ai ricavi Mondiale per Club.

Regolamento Mondiale per Club 2025: tutte le informazioni