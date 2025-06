Quanto incassa FIFA Mondiale per Club? Il nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti con la partecipazione di 32 squadre, si prepara a segnare un vero e proprio spartiacque per il calcio internazionale dal punto di vista economico e commerciale.

Secondo i dati ufficializzati dalla FIFA, l’evento genererà un giro d’affari stimato in circa 2 miliardi di dollari, tra diritti tv, sponsor, biglietteria e pacchetti hospitality. Si tratta della prima edizione con questo format allargato, pensata per trasformare il torneo in un prodotto globale e competitivo rispetto alle manifestazioni continentali.

Quanto incassa FIFA Mondiale per Club, i ricavi

Dal bilancio ufficiale FIFA emerge come 1,5 miliardi di dollari dei ricavi previsti deriveranno da diritti televisivi e marketing, pari al 75% del totale. Decisivo in questo senso l’accordo con DAZN, che trasmetterà gratuitamente in streaming le 63 partite del torneo in tutto il mondo, con possibilità di sublicenze a emittenti locali in chiaro.

Il restante 25% delle entrate – pari a 500 milioni di dollari – arriverà dalla vendita dei biglietti e dai pacchetti hospitality, settore per il quale FIFA ha scelto BEYOND Hospitality come partner ufficiale.

Quanto incassa FIFA Mondiale per Club? Gli sponsor

Il Mondiale per Club 2025 potrà contare su una schiera di sponsor di primissimo piano, a testimonianza dell’interesse globale verso la manifestazione. Tra i marchi già ufficializzati figurano colossi come Michelob Ultra, Bank of America, Coca-Cola, Hisense, Lenovo, Qatar Airways, Visa e il fondo sovrano saudita PIF. Questi partner saranno centrali nelle attivazioni commerciali e nelle campagne promozionali legate all’evento.

Biglietti Mondiale per Club: nodo vendite e prezzi

Nonostante le grandi aspettative, la vendita dei biglietti sta deludendo le attese. I prezzi iniziali, ritenuti troppo elevati dal pubblico (con biglietti da oltre 100 dollari anche per il primo turno), hanno frenato l’acquisto da parte dei tifosi. Solo nelle ultime settimane la FIFA ha deciso di abbassare drasticamente i prezzi, con tagli fino al 50%: ad esempio, per la sfida Inter Miami-Al-Ahly i biglietti sono scesi da 230 dollari a 55, mentre per River Plate-Urawa Red Diamonds si può entrare allo stadio con soli 24 dollari.

Al momento, le partite con Real Madrid restano le più richieste, ma nessun match ha registrato il tutto esaurito.

Montepremi Mondiale per Club: cifre record

Uno degli elementi più attesi riguarda il montepremi totale da 1 miliardo di dollari, mai visto prima in una competizione per club.

Si trattano di ricavi Mondiale per Club particolarmente corposi, visto che i montepremi complessivo sarà pari a 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro al cambio attuale), suddiviso in una componente di performance sportiva da 475 milioni di dollari (440 milioni di euro circa) e una componente di partecipazione da 525 milioni di dollari (485 milioni di euro circa).

Premi Mondiale per Club, la parte legata alla performance

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;

40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

Ricavi Mondiale per Club, i ricavi per partecipazione