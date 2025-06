La FIFA ha ufficializzato nelle scorse i ricavi Mondiale per Club, svelando le cifre che riceveranno i 32 club partecipanti al torneo che andrà in scena negli USA e che sarà trasmesso in modalità gratuita su DAZN.

“Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il più grande montepremi mai assegnato in un torneo calcistico, con una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff, prevedendo un potenziale premio di 125 milioni di dollari per i vincitori”, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

“Oltre ai premi in denaro destinati alle squadre partecipanti, esiste un programma di investimenti di solidarietà senza precedenti, con l’obiettivo di destinare ulteriori 250 milioni di dollari al calcio di club in tutto il mondo. Questa solidarietà fornirà senza dubbio un impulso significativo ai nostri continui sforzi per rendere il calcio davvero globale”, ha concluso Infantino.

Ricavi Mondiale per Club, il montepremi

Il montepremi complessivo sarà pari a 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro al cambio attuale), suddiviso in una componente di performance sportiva da 475 milioni di dollari (440 milioni di euro circa) e una componente di partecipazione da 525 milioni di dollari (485 milioni di euro circa).

Ricavi Mondiale per Club, la parte legata alla performance

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;

40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

Premi Mondiale per Club, i ricavi per partecipazione