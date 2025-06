Qualificazioni Mondiali, Lettonia Albania in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Lettonia Albania in streaming gratis, quarta giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada. Le due squadre sono pronte a continuare il loro percorso nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 che si giocheranno fra USA, Canada e Messico.

L’Albania si trova attualmente al secondo posto nella classifica del girone K (che vede l’Inghilterra al primo posto) e quello con la Lettonia ha tutta l’aria di essere uno scontro diretto per il secondo posto. La seconda piazza consente infatti di prendere parte ai playoff, ai quali l’Albania non vuole mancare per cercare la prima storica qualificazione a una Coppa del Mondo.

Lettonia Albania in streaming gratis – Quando si gioca e tutti i dettagli

Lettonia-Albania, match valido per la quarta giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, si terrà martedì 10 giugno 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45. La sfida sarà visibile su Sky e NOW, non integralmente ma all’interno della Diretta Gol con altri due incontri.

Le migliori partite delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 saranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e il servizio streaming NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Ecco di seguito l’elenco delle nazionali qualificate ai Mondiali 2026:

Nazionali ospitanti:

USA

Messico

Canada

Nazionali qualificate:

Giappone

Nuova Zelanda

Iran

Argentina

Uzbekistan

Corea del Sud

Giordania

Lettonia Albania in streaming gratis – Le probabili formazioni

Di seguito, le formazioni del match in programma questa sera: