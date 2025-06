Fininvest, nel 2024 utile ancora in crescita: superati i 250 milioni del 2023

In attesa di definire il futuro prossimo del Monza, Fininvest, gruppo della famiglia Berlusconi, ha chiuso il 2024 con un utile netto in aumento rispetto al 2023, che già aveva segnato un risultato record di 252,9 milioni con un +29,2% rispetto all’anno precedente. A riportalo è Il Sole 24 Ore.

Risultato raggiunto nonostante una donazione straordinaria alla Fondazione Ennio Doris di 60 milioni, la svalutazione di alcuni asset immobiliari e soprattutto del Monza, dopo la retrocessione in Serie B che comunque non ha scoraggiato le trattative per la vendita che proseguono anche in queste settimane.

Come riportato lo scorso aprile da Calcio e Finanza, considerando le tre società quotate del gruppo (Mondadori, Mediolanum e MFE-Mediaset), Fininvest dovrebbe quindi incassare quasi 307 milioni di euro di dividendi, in aumento del 32% rispetto ai 232,4 milioni di euro degli esercizi precedenti. Se tutti i dividendi considerati dovessero essere distribuiti integralmente, dovranno poi essere ripartiti tra gli eredi di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.