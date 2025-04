Fininvest, i dividendi dalle quotate: per i Berlusconi oltre 300 milioni di euro

Quanto incassano gli eredi di Silvio Berlusconi dalle società quotate per le quali vantano delle partecipazioni? Nella giornata di ieri, Mfe-Mediaset ha annunciato un dividendo in crescita a 0,27 euro per azione, mentre le assemblee dei soci di Mediolanum e Mondadori hanno approvato rispettivamente dividendi di 1 euro e di 0,14 euro per azione.

Partendo dalla società di Cologno Monzese, complessivamente, al netto delle azioni proprie, l’azionariato di è diviso in 561.129.302 azioni per 151,5 milioni di euro aggregati di dividendi da distribuire tra i soci. Fininvest – la holding della famiglia Berlusconi che controlla il 41,5% di Mfe-Mediaset – possiede attualmente 116,5 milioni di azioni di categoria A e 119,2 milioni di azioni di categoria B. Sulla base di questi dati, Fininvest incasserà circa 63,6 milioni di euro.

Passando poi a Mediolanum, l’assemblea dei soci ha dato il via libera nella giornata di ieri al bilancio 2024, chiuso con un utile record di 1,14 miliardi. E’ stata inoltre approvata anche la distribuzione di un dividendo complessivo per azione di un euro di cui 0,37 euro già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2024.

La Fininvest della famiglia Berlusconi possiede il 30,03% delle azioni di Banca Mediolanum, pari a circa 223.834.728 azioni. Questo significa che complessivamente il dividendo sul bilancio 2024 dovrebbe essere pari a 223,8 milioni di euro, di cui 82,8 milioni incassati a novembre 2024 e 141 milioni da incassare ad aprile.

Infine, le quotate si chiudono con Mondadori. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, confermando la distribuzione di un dividendo unitario di 0,14 euro per azione. I dividendi complessivi ammontano a circa 36,5 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto all’esercizio precedente.

Anche in questo caso la cifra maggiore sarà incassata da Fininvest, che detiene una quota pari al 53,3% del capitale sociale (mentre il 46,94% è flottante in Borsa e il restante 0,21% è legato alle azioni proprie) e il 69,53% dei diritti di voto. In questo modo, quindi, la holding della famiglia Berlusconi incasserà circa 19,5 milioni di euro di dividendi, in crescita rispetto ai 16,7 milioni dello scorso anno. Nel complesso, considerando le tre società quotate, la Fininvest dovrebbe quindi incassare quasi 307 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto ai 232,4 milioni di euro degli esercizi precedenti. Se tutti i dividendi considerati dovessero essere distribuiti integralmente, dovranno poi essere ripartiti tra gli eredi di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.