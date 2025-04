La UEFA Champions League prosegue la sua corsa verso la finalissima che quest’anno si giocherà a Monaco di Baviera. Dopo i risultati di ieri si sono delineate le semifinali della competizione. A scendere in campo su Prime Video per la gara di andata saranno le stelle di Barcellona e Inter.

La partita sarà trasmessa in diretta su Prime Video mercoledì 30 aprile dalle ore 19.30, calcio d’inizio alle ore 21.00. Il match – come spiegato da Calcio e Finanza – dovrà essere trasmesso anche in chiaro, sulla base delle norme previste dall’AgCom per quanto riguarda gli eventi di interesse nazionale. Attese dunque novità nei prossimi giorni su questo fronte, con Prime Video che potrebbe aprire la visione a tutti i tifosi sulla sua piattaforma o accordarsi con un’emittente tradizionale (per Inter-Milan del 2022/23 fu raggiunta un’intesa per trasmettere la gara su TV8, canale in chiaro di Sky).

Appuntamento invece mercoledì 7 maggio (su Prime Video dalle ore 20.00, calcio d’inizio alle ore 21.00) con la gara di ritorno tra PSG e Arsenal. Inoltre, il mercoledì sera, a partire dalle 23.15, saranno disponibili su Prime Video anche gli highlights di tutte le partite, compresa la semifinale del martedì sera.

Amazon semifinali Champions: la squadra Prime Video

Ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Fernando Llorente, Cristiana Girelli, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Oltre al calcio in diretta, gli appassionati di sport possono guardare anche una ricca selezione di documentari sportivi disponibili in esclusiva su Prime Video tra cui FRAGILE: La storia di Niccolò Fagioli, Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, il documentario dedicato a Carlo Mazzone Come un padre, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e molto altro ancora.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.

Amazon semifinali Champions: come abbonarsi e l’offerta Prime Student

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.