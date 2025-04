Fondazione CRT, Claudio Albanese tra i nuovi vicepresidenti

Nuovo Consiglio d’Amministrazione e nuovi vicepresidenti per la Fondazione CRT, l’ente filantropico della Cassa di Risparmio di Torino. Il CdA della fondazione, eletto nei giorni scorsi e riunitosi sotto la presidenza di Anna Maria Poggi, ha infatti nominato in qualità di vicepresidente vicario Paola Casagrande, storica direttrice e funzionaria della Regione Piemonte, e Claudio Albanese, ex Chief Corporate Affairs and External Communication Officer della Juventus e oggi Senior Advisor di FGS Global, società di consulenza e comunicazione che, tra i diversi clienti, segue anche il fondo statunitense Oaktree per quanto riguarda l’investimento nell’Inter.

In particolare, Albanese era entrato nel Consiglio di Indirizzo di Fondazione CRT nell’aprile 2024 e ora è entrato nel nuovo Consiglio di Amministrazione (insieme alla stessa Paola Casagrande e a Roberta Ceretto, Enzo Pompilio D’Alicandro, Luca Settineri e Luisa Vuillermoz), con la nomina appunto a vicepresidente.

Fondata nel 1991, la Fondazione CRT è la terza maggiore Fondazione di origine bancaria in Italia per dimensione patrimoniale, nonché tra i principali azionisti del colosso Unicredit. Un ente che nel corso degli anni ha destinato oltre 2 miliardi di euro a più di 42.000 iniziative, sostenendo ambiti strategici come l’arte, la ricerca scientifica, la formazione, il welfare, la tutela ambientale e l’innovazione, con interventi radicati nel Nord Ovest e con una prospettiva sia nazionale che internazionale. Nel corso del 2024, la Fondazione CRT ha destinato 79,4 milioni di euro a progetti e iniziative in Piemonte e Valle d’Aosta, consolidando il proprio ruolo di motore per lo sviluppo sociale e culturale del territorio, con 134 milioni che saranno messi a disposizione per l’attività del 2025 considerando l’ottimo risultato della gesitone 2024 (con avanzo di esercizio di 244,5 milioni e patrimonio netto di 2,7 miliardi).