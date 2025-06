Udinese, Pozzo: «Cessione? Trattativa importante ma non chiusa. Noi pronti a restare»

Il closing che dovrebbe portare il fondo USA Guggenheim Partners al controllo dell’Udinese è slittato, ma l’operazione non sembra essere in alcun modo in dubbio.

A ribadirlo, come riportato da Il Corriere dello Sport, è l’attuale patron del club friulano, Giampaolo Pozzo: «C’è questa trattativa. È ben avviata. Le nostre aspettative sono quelle di emulare l’Atalanta che è diventata un grande club, una grande squadra. Noi lavoriamo per il bene dell’ Udinese, se non troveremo un accordo, rimaniamo ancora noi alla guida del club».

Dal riferimento sull’Atalanta, si evince come la famiglia Pozzo non voglia lasciare totalmente l’Udinese, visto che i Percassi sono ancora pienamente all’interno dell’azionariato del club bergamasco, anche se il controllo è in mano a Stephen Pagliuca, imprenditore anche lui proveniente dagli Stati Uniti.

Infine, sul cambio di proprietà sono attesi sviluppi, con relativa fumata bianca, nelle prossime settimane, anche per programmare al meglio il prossimo futuro in vista anche della stagione 2025/26. Va però ricordato come la famiglia Pozzo sia già stata vicina alla cessione nel 1991 quando sembrava tutto fatto per il passaggio nelle mani del gruppo Zamparini. Ma alla fine tutto saltò e i Pozzo portarono l’Udinese a essere una delle certezze del calcio italiano costruendo un nuovo stadio che ospiterà la Supercoppa europea ad agosto fra Paris Saint-Germain e Tottenham.