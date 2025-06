Roma, ritorno al passato: ecco il nuovo stemma del club giallorosso

«Siamo orgogliosi di annunciare la progressiva riappropriazione dello storico stemma ASR, un simbolo che incarna l’anima di questo Club. Questa decisione, presa con profondo rispetto per la nostra tradizione e in risposta ai desideri più profondi dei nostri tifosi, è un tributo all’identità della Roma. Riflette la nostra convinzione che i simboli di un Club contino, e che onorare le nostre radici sia essenziale per costruire il nostro futuro».

Con queste parole la famiglia Friedkin, oltre a ribadire il proprio legame con la Roma e la città, ha dato ufficialmente vita a una nuova fase della società giallorossa. Infatti, il club tornerà a usare il vecchio stemma del club con la scritta ASR sotto il simbolo della Lupa Capitolina.

Nel messaggio inviato ai tifosi, i Friedkin inoltre hanno voluto dare il benvenuto al nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, annunciato ieri, sottolineare l’importante della figura di Claudio Ranieri e promettere di dotare al più presto la società di un nuovo stadio portando avanti il progetto di Pietralata, definito «un nuovo Colosseo maestoso».