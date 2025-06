Abodi: «Prossima settimana ci sarà un decreto sul commissario stadi»

«Quest’anno sarà decisivo, la prossima settimana porteremo in Consiglio dei ministri un decreto sport dentro il quale ci sarà anche il prossimo commissario con una piattaforma commissariale che collaborerà con i sindaci e darà un’accelerata decisiva a tutti i processi di infrastrutturazione che riguardano gli stadi». Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Sky Tg24, torna a parlare del commissario per gli stadi.

Poi, sui prossimi Europei del 2032, il ministro afferma che sono «una sfida già in parte vinta perché l’Italia sarà il Paese organizzatore insieme alla Turchia. La Federazione dovrà indicare cinque stadi all’UEFA, tre città sono leggermente in vantaggio. Torino è uno stadio già pronto, Roma con l’Olimpico dovrà fare qualcosa anche se ci aspettiamo che qui nascerà almeno un altro stadio. Napoli è in competizione, Milano dovrà sciogliere l’equivoco di San Siro, poi mancheranno due città».

«Non potrà mancare il Sud; e il cuore dell’Italia e del Sud è Napoli, che deve fare qualcosa ed è arrivato il tempo di farlo», conclude il ministro per lo Sport e per i Giovani.