Da Gasperini al nuovo stadio: il messaggio dei Friedkin per i tifosi della Roma

«L’impegno della nostra famiglia nei confronti della Roma non è mai stato così forte». È questo il messaggio chiave della nota pubblicata dal Friedkin Group in vista della prossima stagione.

Nella giornata di ieri, il club giallorosso ha ufficializzato Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, e anche scoperto il cammino che dovrà compiere nelle 38 giornate di Serie A che partirà il prossimo agosto.

«È un impegno verso l’eccellenza, l’organizzazione e un’identità chiara – continua il messaggio dei Friedkin –. Ma soprattutto, è un impegno verso il futuro di questo club, un futuro che comprende un nuovo stadio: una casa degna dei nostri tifosi, che promettiamo di realizzare. Siamo davvero onorati di essere i custodi dell’AS Roma. Un onore che ci vincola, un impegno totale e una dedizione fedele alla salvaguardia di tutto ciò che rende questo club e questa città i migliori al mondo. Insieme, come una squadra, continueremo a crescere, a combattere, a sognare e a vincere».

Non manca poi un riferimento diretto a Gasperini: «Il mister giusto per questo momento e il leader per ciò che verrà. Affiancato dalla preziosa consulenza di Claudio Ranieri, che resterà con noi come dirigente fidato e senior advisor della proprietà, siamo fiduciosi che guiderà la Roma verso un futuro entusiasmante e vincente».

I Friedkin hanno annunciato che il 22 luglio, data di fondazione del club, sarà «un giorno di festa» perché porterà all’anno del centenario, sottolineando che la proprietà si sta «progressivamente riappropriando dello storico stemma ASR».