Il calendario della Serie A 2025/26: tutte le sfide, i big match e i derby

La Serie A è pronta a ripartire, con il calendario Serie A 2025 2026 svelato ufficialmente oggi. Il Napoli campione d’Italia in carica è già così nel mirino delle inseguitrici. Il campionato, le cui date sono state svelate oggi dalla Lega Serie A, prenderà il via domenica 24 agosto 2025 e si concluderà domenica 24 maggio 2026, promettendo una stagione ricca di emozioni, rivalità e sorprese.

Si parte subito con sfide intriganti: Inter-Torino, Juventus-Parma, Milan-Cremonese, Roma-Bologna e la prima trasferta del Napoli sul campo del Sassuolo. Spicca anche il debutto del neopromosso Como, che affronterà la Lazio, mentre l’Atalanta ospiterà il Pisa. Per quanto riguarda le date Serie A 2025 2026, il calendario prevede due turni infrasettimanali, fissati per mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, oltre a quattro soste per le Nazionali: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre 2025 e 29 marzo 2026.

Calendario Serie A 2025 2026, tutti i big match

La prima sfida di rilievo arriva già alla terza giornata con Juventus-Inter, seguita subito dopo dal derby della Capitale alla quarta giornata. Da lì in poi, l’autunno si trasforma in un periodo caldissimo: tra settembre e novembre si concentrano Juventus-Atalanta, Milan-Napoli, Juventus-Milan, Roma-Inter, Napoli-Inter e Milan-Roma. La dodicesima giornata, in particolare, sarà da cerchiare in rosso: Inter-Milan e Napoli-Atalanta nello stesso weekend.

Anche nel girone di ritorno i big match sono distribuiti in modo omogeneo, mantenendo alta la tensione fino alla fine. Marzo e aprile tornano a essere mesi cruciali con sfide come Milan-Inter, Roma-Juventus, Inter-Roma e Atalanta-Juventus. Le ultime giornate non sono da meno: Milan-Juventus, Lazio-Inter, Milan-Atalanta e Roma-Lazio infiammeranno la corsa finale per lo scudetto e i posti in Europa

Giornata 3 (14 settembre): Juventus – Inter

Giornata 4 (21 settembre): Lazio – Roma

Giornata 5 (28 settembre): Juventus – Atalanta

Giornata 5 (28 settembre): Milan – Napoli

Giornata 6 (5 ottobre): Juventus – Milan

Giornata 7 (19 ottobre): Atalanta – Lazio

Giornata 7 (19 ottobre): Roma – Inter

Giornata 8 (26 ottobre): Lazio – Juventus

Giornata 8 (26 ottobre): Napoli – Inter

Giornata 9 (29 ottobre): Atalanta – Milan

Giornata 10 (2 novembre): Milan – Roma

Giornata 11 (9 novembre): Inter – Lazio

Giornata 12 (23 novembre): Inter – Milan

Giornata 12 (23 novembre): Napoli – Atalanta

Giornata 13 (30 novembre): Milan – Lazio

Giornata 13 (30 novembre): Roma – Napoli

Giornata 14 (7 dicembre): Napoli – Juventus

Giornata 16 (21 dicembre): Juventus – Roma

Giornata 17 (28 dicembre): Atalanta – Inter

Giornata 18 (3 gennaio): Atalanta – Roma

Giornata 18 (3 gennaio): Lazio – Napoli

Giornata 20 (11 gennaio): Inter – Napoli

Giornata 22 (25 gennaio): Juventus – Napoli

Giornata 22 (25 gennaio): Roma – Milan

Giornata 24 (8 febbraio): Juventus – Lazio

Giornata 25 (15 febbraio): Inter – Juventus

Giornata 25 (15 febbraio): Lazio – Atalanta

Giornata 25 (15 febbraio): Napoli – Roma

Giornata 26 (22 febbraio): Atalanta – Napoli

Giornata 27 (1 marzo): Roma – Juventus

Giornata 28 (8 marzo): Milan – Inter

Giornata 29 (15 marzo): Inter – Atalanta

Giornata 29 (15 marzo): Lazio – Milan

Giornata 31 (4 aprile): Inter – Roma

Giornata 31 (4 aprile): Napoli – Milan

Giornata 32 (12 aprile): Atalanta – Juventus

Giornata 33 (19 aprile): Roma – Atalanta

Giornata 34 (26 aprile): Milan – Juventus

Giornata 36 (10 maggio): Lazio – Inter

Giornata 36 (10 maggio): Milan – Atalanta

Giornata 37 (17 maggio): Roma – Lazio

Calendario Serie A 2025 2026, tutti i derby

I derby della Serie A 2024/25 saranno tre e promettono grande spettacolo. Il primo a disputarsi sarà il Derby della Capitale tra Lazio e Roma alla quarta giornata, sempre tra i più infuocati d’Italia. Seguiranno l’attesissimo Derby della Madonnina tra Inter e Milan alla dodicesima giornata e il Derby della Mole tra Juventus e Torino all’undicesima. Il girone di ritorno riserva una conclusione elettrizzante: Milan-Inter all’ottava di ritorno, mentre Roma-Lazio si giocherà alla penultima giornata e Torino-Juventus addirittura all’ultima.

Giornata 4 (21 settembre): Lazio – Roma (Derby della Capitale, andata)

Giornata 11 (9 novembre): Juventus – Torino (Derby della Mole, andata)

Giornata 12 (23 novembre): Inter – Milan (Derby della Madonnina, andata)

Giornata 28 (8 marzo): Milan – Inter (Derby della Madonnina, ritorno)

Giornata 37 (17 maggio): Roma – Lazio (Derby della Capitale, ritorno)

Giornata 38 (24 maggio): Torino – Juventus (Derby della Mole, ritorno)

Serie A, il calendario completo del girone d’andata

Serie A, il calendario completo del girone di ritorno