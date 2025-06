La stagione calcistica sul fronte italiano si è appena conclusa, ma la Lega Serie A guarda già alla prossima stagione. Sono state ufficializzate oggi le date della Coppa Italia 2025/26, la coppa nazionale che nell’edizione da poco conclusa è stata conquistata dal Bologna. I felsinei hanno battuto il Milan in finale.

La nuova edizione della competizione – che sarà trasmessa ancora da Mediaset, come previsto dal bando dei diritti tv – prenderà il via il prossimo 10 agosto 2025, con i turni preliminari. In campo ci sarà anche il Milan, che entrerà in gioco nei trentaduesimi di finale, e dunque il 17 agosto (il weekend prima del via del campionato).

Coppa Italia date 2025 2026 – Tutti i turni della competizione

Di seguito, tutte le date ufficiali dei turni della Coppa Italia 2025/26, fino alla finale: