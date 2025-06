L’operazione che porterà alla cessione dell’Udinese non è ancora conclusa, ma si farà. Lo apprende Calcio e Finanza, a proposito di quello che sarà il prossimo passaggio di consegne in Serie A, con un’altra proprietà italiana che dirà addio alla Serie A – la famiglia Pozzo, alla guida del club friulano da 39 anni – per fare posto a un azionista straniero.

Nel dettaglio, la società dovrebbe passare nelle mani di Guggenheim Partners, una società globale di servizi finanziari che opera in diversi settori, tra cui investimenti bancari, asset management, capital markets e assicurazioni con sedi a New York, Chicago, Londra, Los Angeles e San Francisco, che ha anche una “divisione” mediorientale a Dubai. La società gestisce asset per oltre 325 miliardi di dollari e vanta 2.300 dipendenti e 25 uffici in sei Paesi nel mondo.





Il CEO è Mark Walter, imprenditore nato nel 1960 nello Stato americano dell’Iowa. Walter è proprietario della franchigia di MLB dei Los Angeles Dodgers dal 2012, anno in cui il gruppo Guggenheim Partners — che include l’ex giocatore NBA Magic Johnson e il cui presidente è stato il co-proprietario del Chelsea Todd Boehly — ha acquistato la metà delle quote della squadra californiana.

Walter è anche co-proprietario del club di Premier League Chelsea. Nel maggio 2022, BlueCo, un consorzio guidato dall’investitore statunitense Todd Boehly e dalla società di private equity Clearlake Capital, ha acquistato il club per 2,5 miliardi di sterline (Boehly, Walter e il miliardario svizzero Hansjörg Wyss detengono una quota del 38,5%). Un anno dopo, BlueCo ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel club francese della Ligue 1 RC Strasburgo, per una cifra riportata di 90 milioni di dollari.

Secondo la prestigiosa rivista Forbes, Walter vanta attualmente un patrimonio di oltre 6 miliardi di dollari, derivante principalmente dal gruppo Guggenheim Partners. Con l’operazione che riguarda l’Udinese, Walter vorrebbe creare una propria galassia nel Vecchio Continente e attraverso le sue società metterebbe a disposizione 1,8 miliardi di dollari americani per acquisire club nei Paesi con più tradizione calcistica.