Ufficiale, Gasperini nuovo allenatore della Roma: l'ex Atalanta firma un contratto triennale

Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. la società giallorossa lo ha annunciato ufficialmente questo pomeriggio.

«L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso –. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico».

Gasperini stipendio Roma – La durata del contratto

Gasperini rimane dunque nel campionato italiano dopo ben nove stagioni consecutive come allenatore dell’Atalanta con cui ha deciso di separarsi nonostante avesse un contratto ancora valido fino al 30 giugno 2026. Proprio come fatto con i bergamaschi, la società giallorossa chiede al suo nuovo tecnico di riportare la squadra in Champions League, competizione che la Roma non gioca dalla stagione 2018/19.

Il nuovo tecnico della Roma ha siglato un contratto triennale, cioè fino al 30 giugno 2028. Secondo le indiscrezioni, Gasperini andrà a guadagnare 5 milioni di euro netti a stagione.