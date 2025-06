Oltre 200 Paesi e 90 tv: come viene trasmessa la Serie A nel mondo

In occasione del Festival della Serie A, in programma a Parma dal 6 all’8 giugno, tra i tanti incontri organizzati è andato in scena anche quello dal titolo “Come viene trasmessa la Serie A nel mondo”. Il focus è stato quello della trasmissione del massimo campionato italiano di calcio fuori dai confini nazionali.

Ne ha parlato Anna Guarnerio, direttrice dei diritti internazionali della Serie A: «La Serie A è distribuita in tutto il mondo, con oltre 200 territori e più di 90 broadcaster. Un lavoro nato internamente con la creazione del dipartimento internazionale, sulla base della Legge Melandri che regolamenta la vendita dei diritti televisivi. Ora possiamo vendere i diritti non più con limiti temporali di tre stagioni e in maniera più diretta».

«Nel passato la Lega vendeva i diritti a una grande agenzia che poi rivendeva i diritti. Ora la vendita avviene in maniera diretta, non ci occupiamo solo della negoziazione ma dobbiamo essere sui territori per capire quello di cui i broadcaster hanno bisogno. La vendita avviene ancora con intermediari (Infront) in poche aree, Sud Est asiatico e Australia».





Come è cambiata la proporzione della vendita dei diritti tv esteri nel tempo:

2018-2021: 100% tramite agenzia

2021-2024: 65% tramite agenzia e 35% di vendita diretta

2024: 18% tramite agenzia e 82% vendita diretta

«Le ragioni che muovono le vendite dei diritti tv vanno dalla reach (l’audience) ai ricavi. Ci sono Paesi in cui si punta sulla monetizzazione e altri sulla ricerca di un pubblico maggiore».

«La passione è l’elemento che unisce tutti i broadcaster in giro per il mondo. Crediamo che grazie a queste tv la Serie A sia in ottime mani a livello internazionale. Il prossimo meeting per i diritti internazionali? Dipenderà da dove si terrà il prossimo Festival della Serie A», ha concluso.