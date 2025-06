Stellantis, quanto guadagna il CEO Filosa: compenso fino a 23 milioni annui

Si terrà il 18 luglio ad Amsterdam l’assemblea straordinaria di Stellantis che delibererà sulla proposta di nomina di Antonio Filosa a amministratore esecutivo dell’Azienda, in cui saranno definite anche le cifre di quanto guadagna Filosa.

Antonio Filosa – ricorda Stellantis nella nota – è un veterano dell’azienda con una comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico. Ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America oltre ad essere stato a capo della funzione Quality a livello globale.

Quanto guadagna Filosa, il curriculum del nuovo ceo di Stellantis

Durante il suo mandato come chief operating officer per il Sud America, ha portato il marchio Fiat alla leadership di mercato e ha poi sviluppato significativamente i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Come conseguenza, Stellantis ha rafforzato la sua leadership nella regione. Il suo lavoro nella creazione dello stabilimento di Pernambuco, uno dei più grandi poli automobilistici del Sud America, ha lanciato Jeep in Brasile, che è rapidamente diventato il principale mercato del brand al di fuori degli Stati Uniti.

Il ruolo come ceo di Jeep

In qualità di ceo di Jeep, Antonio Filosa ha ampliato la presenza globale del brand anche in Europa, dove i suoi modelli continuano a essere i più venduti grazie a prodotti di enorme successo come la Jeep Avenger. A

dicembre 2024 è stato promosso chief operating officer per le Americhe. Sin dalla sua nomina, ha avviato il rafforzamento delle operazioni negli Stati Uniti, riducendo significativamente le scorte dei concessionari, riorganizzando il team dirigenziale, guidando il processo di introduzione di nuovi prodotti e propulsori e intensificando il dialogo con i concessionari, i sindacati e i fornitori

Stipendio Filosa, le cifre come ad di Stellantis

Stellantis, nell’annunciare la prossima assemblea degli azionisti, ha svelato anche i dettagli di quello che sarà lo stipendio Filosa da CEO della società. In particolare, si tratta di numeri che, con i bonus al massimo, possono superare i 23 milioni di euro, restando tuttavia inferiori ai compensi del suo predecessore Carlos Tavares.

Entrando nel dettaglio di quanto guadagna Filosa, nel 2025 il CEO percepirà uno stipendio fisso di 1.656.000 euro. A questo si aggiunge un bonus annuale, legato agli obiettivi, pari a 3.312.000 euro, e un incentivo a lungo termine (LTI) del valore minimo di 8.280.000 euro. Inoltre riceverà anche un premio in contanti di 1.104.000 euro, oltre a un beneficio fiscale di 897.000 euro per compensare la tassazione derivante dal suo trasferimento internazionale. Complessivamente, nel 2025 la retribuzione annua potenziale a obiettivo raggiunge i 16.249.000 euro, mentre quella massima, considerando bonus e LTI ai livelli più alti, arriva a 23.197.800 euro. Cifre che dal 2028 (considerando che Filosa avrà un contratto di cinque anni soggetti a rinnovo dell’incarico come Direttore Esecutivo alla fine di ciascun biennio) scenderanno ad un massimo di circa 21 milioni di euro.