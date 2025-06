FIFA, accordo con PIF: il fondo saudita partner per il Mondiale per Club

Continua il forte legame di PIF, fondo governativo della Arabia Saudita, con il mondo dello sport e con quello del calcio in particolare.

Infatti, nella giornata di ieri, la FIFA ha ufficializzato l’ingresso di PIF nell’elenco degli sponsor per il Mondiale per Club che inizierà negli Stati Uniti nella notta italiana fra sabato 14 e domenica 15 giugno con la gara inaugurale fra l’Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell’Al Ahly.

«La partnership espande l’impronta globale di PIF nel mondo dello sport e riflette l‘impegno condiviso con la FIFA per alimentare la crescita e l’impegno nel calcio – si legge nella nota pubblicata nella serata di ieri sul sito ufficiale di PIF –. La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 entrerà nella storia, ridefinendo il calcio per club e riunendo per la prima volta 32 tra i migliori club del mondo».

La partnership riflette la visione condivisa da FIFA e PIF di consentire una maggiore partecipazione allo sport sbloccando nuove opportunità, promuovendo l’innovazione e coinvolgendo i fan di tutto il mondo. Con un’attenzione particolare ai giovani, la partnership offrirà opportunità ai ragazzi, sostenendo la FIFA nei suoi sforzi per coinvolgere e ispirare a livello di base.

Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA, ha dichiarato: «Siamo lieti di accogliere PIF come partner della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Insieme, non vediamo l’ora di realizzare un torneo storico che ispiri e unisca i tifosi di tutto il mondo. I partner della prima Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre credono nella nostra visione di rendere il calcio veramente globale. Il loro sostegno al torneo non solo sarà parte integrante del suo successo, ma sosterrà gli investimenti per sostenere lo sviluppo del calcio di club ovunque».

Mohammed AlSayyad, responsabile del Corporate Brand di PIF, ha commentato invece così: «PIF sta creando un’eredità di impatto trasformativo nello sport anche attraverso le sue partnership, ottenendo risultati positivi e duraturi ad ogni livello, dai giocatori e dai tifosi alle comunità ospitanti. PIF è in prima linea nella crescita del calcio in tutto il mondo, grazie alla partnership con la CONCACAF annunciata lo scorso anno e ai nostri continui investimenti nel calcio. Stiamo sbloccando le opportunità per guidare la crescita di questo sport in tutto il mondo».