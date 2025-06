Serie A, il sorteggio del calendario del campionato 2025/26 in diretta

Tutto è pronto per la diretta sorteggio calendario Serie A. È infatti pronto ad alzarsi il sipario sulla nuova stagione della Serie A 2025/2026. Il sorteggio calendario Serie A andrà in scena venerdì 7 giugno e, come ogni anno, accenderà l’interesse di tifosi, club e addetti ai lavori. In vista dell’evento, la Lega Serie A ha ufficializzato i criteri in base ai quali sarà compilato il calendario del prossimo campionato, che prenderà il via nel weekend del 24 agosto 2025 e si concluderà nel weekend del 24 maggio 2026.

Dove vedere il sorteggio calendario

Il calendario della Serie A Enilive 2025/2026 sarà presentato venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18.30, nella cornice del Teatro Regio di Parma, nell’ambito della seconda edizione del Festival della Serie A. L’evento, prodotto interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su Radio Tv Serie A con RDS, in onda sulla piattaforma DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI)

Diretta sorteggio calendario Serie A: tutte le prime 19 giornate

Giornata 1 (24 agosto)

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

Giornata 2 (31 agosto)

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Verna

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

Giornata 3 (14 settembre)

Atalanta-Lecce

Cagliari-Parma

Como-Genoa

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Pisa-Udinese

Roma-Torino

Sassuolo-Lazio

Verona-Cremonese

Giornata 4 (21 settembre)

Bologna-Genoa

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Verona-Juventus

Giornata 5 (28 settembre)

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Udinese

Giornata 6 (5 ottobre)

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

Inter-Cremonese

Juventus-Milan

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Verona-Sassuolo

Giornata 7 (19 ottobre)

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-Juventus

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Verona

Roma-Inter

Torino-Napoli

Giornata 8 (26 ottobre)

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Juventus

Milan-Pisa

Napoli-Inter

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Verona-Cagliari

Giornata 9 (29 ottobre)

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Verona

Genoa-Cemonese

Inter-Fiorentina

Juventus-Udinese

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Parma

Giornata 10 (2 novembre)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bolo9gna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Verona-Inter

Giornata 11 (9 novembre)

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

Inter-Lazio

Juventus-Torino

Lecce-Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

Giornata 12 (23 novembre)

Cagliari-Genoa

CremoneseRoma

Fiorentina-Juventus

Inter-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Verona-Parma

Giornata 13 (30 novembre)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Verona

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-Inter

Roma-Napoli

Giornata 14 (7 dicembre)

Cagliari-Roma

Cremonese-Lecce

Inter-Como

Lazio-Bologna

Napoli-Juventus

Pisa-Parma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Genoa

Verona-Atalanta

Giornata 15 (14 dicembre)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Juventus

Fiorentina-Verona

Genoa-Inter

Lecce-Pisa

Milan-Sassuolo

Parma-Lazio

Roma-Como

Torino-Cremonese

Udinese-Napoli

Giornata 16 (21 dicembre)

Cagliari-Pisa

Como-Milan

Fiorentina-Udinese

Genoa-Atalanta

Inter-Lecce

Juventus-Roma

Lazio-Cremonese

Napoli-Parma

Sassuolo-Torino

Verona-Bologna

Giornata 17 (28 dicembre)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Cremonese-Napoli

Lecce-Como

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Pisa-Juventus

Roma-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Lazio

Giornata 18 (3 gennaio)

Atalanta-Roma

Cagliari-Milan

Como-Udinese

Fiorentina-Cremonese

Genoa-Pisa

Inter-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Napoli

Sassuolo-Parma

Verona-Torino

Giornata 19 (6 gennaio)

Bologna-Atalanta

Cremonese-Cagliari

Lazio-Fiorentina

Lecce-Roma

Milan-Genoa

Napoli-Verona

Parma-Inter

Pisa-Como

Sassuolo-Juventus

Torino-Udinese

Diretta sorteggio calendario Serie A: il girone di ritorno

Giornata 20 (11 gennaio)

Atalanta-Torino

Como-Bologna

Fiorentina-Milan

Genoa-Cagliari

Inter-Napoli

Juventus-Cremonese

Lecce-Parma

Roma-Sassuolo

Udinese-Pisa

Verona-Lazio

Giornata 21 (18 gennaio)

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Juventus

Cremonese-Verona

Lazio-Como

Milan-Lecce

Napoli-Sassuolo

Parma-Genoa

Pisa-Atalanta

Torino-Roma

Udinese-Inter

