Juve e Udinese guardano al rugby: l’Italia giocherà di nuovo all’Allianz Stadium e al Bluenergy Stadium

Juventus e Udinese riaprono le porte dei propri impianti per il rugby. La Federazione Italiana Rugby ha annunciato che la Nazionale maggiore tornerà a giocare all’Allianz Stadium di Torino e al Bluenergy Stadium di Udine in occasione delle Autumn Nations Series 2025. Due test match di rilievo internazionale sono in programma l’8 e il 15 novembre rispettivamente contro Australia e Sudafrica.

Gli Azzurri tornano così nella città friulana e nel capoluogo piemontese dopo i successi di pubblico della passata finestra autunnale, quando entrambi gli stadi sono stati teatro dei test dell’Italia, registrando il tutto esaurito sia per la gara di Udine contro l’Argentina che per la prima assoluta di Torino, con l’Allianz Stadium casa della Juventus che ha aperto per la prima volta le porte al rugby per la sfida agli All Blacks.

Sabato 8 novembre alle ore 18.40, l’Italia affronterà l’Australia al Bluenergy Stadium di Udine, già sede del test match contro l’Argentina nella precedente edizione. La settimana successiva, sabato 15 novembre alle 13.40, sarà il turno del Sudafrica, attuale campione del mondo, all’Allianz Stadium di Torino. Lo stadio della Juventus ha ospitato per la prima volta un incontro della Nazionale nella scorsa finestra autunnale, nella gara contro gli All Blacks.

La Federugby inoltre ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti.

Italia v Australia – Udine, 8 novembre – ore 18.40

Tribuna Centrale Nord e Sud: 80€

Tribuna Distinti Special: 60€

Tribuna Laterale Nord e Sud: 55€

Distinti: 50€

Curva Nord e Sud: 35€

Italia v Sudafrica – Torino, 15 novembre – ore 13.40