Il tabellone Roland Garros femminile 2025 è stato ufficialmente sorteggiato, dando il via a una nuova entusiasmante edizione dell’Open di Francia, giunto alla sua 124ª edizione. Il torneo si disputa dal 25 maggio all’8 giugno 2025 presso lo storico Stade Roland Garros di Parigi, in Francia. Come ogni anno, l’evento rappresenta la seconda prova del Grande Slam ed è organizzato dalla International Tennis Federation (ITF), rientrando nel circuito ATP Tour 2025 e WTA Tour 2025 come torneo di categoria Grande Slam.

Il Roland Garros 2025: un evento globale su terra rossa

Il Roland Garros 2025 si gioca su 22 campi in terra rossa, inclusi i tre impianti principali:

Court Philippe Chatrier

Court Suzanne Lenglen

Court Simonne-Mathieu

Albo d’oro Roland Garros – Ultime 5 vincitrici (Singolare Femminile)

2020 – Iga Swiatek

– Iga Swiatek 2021 – Barbora Krejcikova

– Barbora Krejcikova 2022 – Iga Swiatek

– Iga Swiatek 2023 – Iga Swiatek

– Iga Swiatek 2024 – Iga Swiatek

Tabellone femminile: parte alta per Paolini con Swiatek e Sabalenka

Oltre al tabellone Roland Garros 2025 nel torneo maschile, il tabellone Roland Garros femminile 2025 ha visto tante protagoniste uscire di scena nel corso del torneo. Tra le altre anche l’azzurra Jasmine Paolini, ha visto interrompere il suo Roland Garros agli ottavi. La finalista della scorsa edizione è stata infatti sconfitta in tre set da Elina Svitolina, in una gara in cui non mancano i rimpianti: nel corso del secondo parziale e durante il tie-break l’italiana ha infatti avuto tre match point per andare ai quarti, tutti annullati dalla rivale ucraina che poi ha vinto 4-6, 7-6(6), 6-1.

Tabellone Roland Garros femminile 2025: il tabellone completo

La parte alta del tabellone Roland Garros femminile 2025:

La parte bassa del tabellone femminile: