La Nations League 2024/25 torna a essere protagonista, dopo diversi mesi di pausa, con la Final Four dell’edizione 2024/25 della competizione. Una fase che porterà a termine il torneo dopo quella a gironi prevista per le 54 nazionali europee divise nelle quattro leghe dopo i quarti di finale e gli spareggi per la promozione tra leghe che si sono disputati a marzo.

L’Italia di Luciano Spalletti sarà assente, dopo essere stata eliminata ai quarti di finale nel doppio confronto con la Germania. Gli Azzurri potranno così dedicarsi alle qualificazioni ai Mondiali del 2026, per cercare di tornare a giocare una Coppa del Mondo a 12 anni dall’ultima volta. La Final Four vedrà comunque impegnate Nazionali di altissimo livello: Germania-Portogallo e Spagna-Francia.

Ma oltre all’aspetto sportivo, c’è anche l’aspetto economico. Quanto vale dunque la Nations League? E quali sono i premi per chi arriva in fondo alla competizione?

Quanto vale Nations League 2024/25 – I premi a disposizione

La UEFA riconosce dei premi di partecipazione a tutte le federazioni, differenziandoli però in base alla lega di appartenenza. Ecco l’ammontare che ogni singola federazione riceverà dalla partecipazione alla Nations League 2024/25:

Lega A – 2,25 milioni di euro;

– 2,25 milioni di euro; Lega B – 1,5 milioni;

– 1,5 milioni; Lega C – 1,1 milioni;

– 1,1 milioni; Lega D – 750mila.

A queste cifre poi possono sommarsi premi per aver concluso il rispettivo gruppo al primo posto. Premi che vengono calcolati anche qui in base alla lega di appartenenza:

Lega A – 2,25 milioni di euro;

– 2,25 milioni di euro; Lega B – 1,5 milioni;

– 1,5 milioni; Lega C – 1,1 milioni;

– 1,1 milioni; Lega D – 750mila.

Ma se, come è noto, le tre leghe inferiori giocano avendo come obiettivo massimo la promozione, la Lega A mette in palio anche un trofeo, che nell’edizione scorsa fu vinto dalla Spagna. Infatti, le prime due classificare dei quattro gruppi della lega superiore sono passate alla fase a eliminazione diretta, che da quest’anno ha previsto anche i quarti di finale che si sono disputati con la formula di andata e ritorno.

La UEFA prevede, proprio in quest’ottica, dei premi aggiuntivi per le nazionali della Lega A che si qualificano alle Finals che comprendono semifinali, finale terzo-quarto posto e finalissima. Il massimo organo del calcio europeo stabilisce l’ammontare dei premi in base al piazzamento finale:

Primo posto – 6 milioni;

– 6 milioni; Secondo – 4,5 milioni;

– 4,5 milioni; Terzo – 3,5 milioni;

– 3,5 milioni; Quarto – 2,5 milioni.

Insomma, una squadra della Lega A che conquista il primo posto nel girone parte con una base di 4,5 milioni di euro. Cifra alla quale – in caso di successo nella competizione – si aggiungono ulteriori 6 milioni di euro. In totale, chi conquista il trofeo può arrivare a incassare fino a 10,5 milioni di euro.