Serie A, il Pisa si cautela: Cagliari come sede alternativa per le gare in casa

All’Unipol Domus di Cagliari le partite casalinghe del Pisa, neopromosso in Serie A? In teoria potrebbe andare proprio così. Come riporta Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il club toscano ha ricevuto il nulla osta dalla Prefettura di Cagliari, dopo il parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla richiesta avanzata alla fine del campionato di Serie B, una volta che la squadra aveva ottenuto la promozione.

All’Arena Garibaldi, casa del Pisa, infatti, sono già in corso i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo e i tempi sono contingentati. Per ogni evenienza, comunque, la società toscana si è cautelata, cercando una sede alternativa nel caso l’impianto non fosse pronto per l’inizio del prossimo campionato.

Il Cagliari ha subito dato la disponibilità a ospitare i nerazzurri e ieri la Prefettura ha fornito il nulla osta. E’ molto probabile, però, che si tratti di un atto formale. Il Pisa è fiducioso che i lavori di restyling vengano terminati secondo quanto previsto e di avere così a disposizione di nuovo l’Arena Garibaldi in tempo utile ad agosto per la prima giornata della nuova stagione.

Va ricordato tra l’altro che tra le due tifoserie non corre certo buon sangue. Due anni fa, in Serie B, proprio a Pisa, ci furono alcuni scontri all’esterno dello stadio e, al termine delle indagini, portarono all’emissione di numerosi Daspo da parte delle autorità.